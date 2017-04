Slovenskima telovadcema Teji Belak in Sašu Bertonclju nista uspela velika meta. Najboljša slovenska telovadka je na evropskem prvenstvu v Romuniji tudi v četrtem finalu na velikem tekmovanju na preskoku ostala brez kolajne. Ljubljančanka je z oceno 14,183 zasedla sedmo mesto ter za kolajno zaostala za 0,133 točke. Sašo Bertoncelj je na konju z ročaji ostal pri dveh kolajnah, ki ju je osvojil leta 2010 in 2014, v Cluju pa je na svojem paradnem orodju z oceno 13,433 zasedel šesto mesto, za želeno kolajno pa je zaostal skoraj za točko in pol.

»Glede na razplet finala sem vedel, da moram za osvojitev kolajne izvesti težjo sestavo. Tu pa je nastala težava. Pred evropskim prvenstvom sem izvedel premalo ponovitev, poleg tega pa mi je zmanjkalo moči. Uresničil se je scenarij, ki sem se ga bal pred prvenstvom,« je bil odkrit Sašo Bertoncelj. Njegov trener Sebastijan Piletič je po nastopu Škofjeločana povedal, da je med finalno sestavo hitro postalo jasno, da bo Bertoncelj težko izvedel sestavo brez napake. »Sašo je izvedel dobro sestavo, zmanjkalo pa mu je moči za seskok. Po eni strani ga je od kolajne ločilo malo, po drugi veliko. Jasno pa je bilo, da bo moral za osvojitev kolajne pokazati vse svoje znanje.«

Teja Belak je bila pred letošnjim evropskim prvenstvom v finalih preskoka na četrtem, šestem in osmem mestu, tokrat je bila sedma. »Tega mesta še nisem osvojila,« je pripomnila Teja Belak ter resneje nadaljevala: »Pri prvem skoku sem imela glavo preveč nazaj, zato me je pri doskoku zabilo. Dobila sem desetinko nižjo oceno kot v kvalifikacijah. Realno kolajne pred prvenstvom nisem pričakovala, saj sta skoka, ki ju izvajam, prelahka. Lahko bi se mi posrečilo le, če bi tekmice naredile napake. Zato Romunijo zapuščam zadovoljna.« Belakova si bo letošnje prvenstvo zapomnila po posebnem doživetju med čakanjem na oceno. Ker je v soboto praznovala 23. rojstni dan, so ji namreč gledalci v dvorani zapeli.

»Ne morem biti zadovoljen s sedmim mestom, saj sva s Tejo pričakovala več. Izkazalo se je, da so najboljše evropske telovadke na preskoku zelo izenačene. S Tejinim nastopom sem v celoti zadovoljen,« je nastop najboljše slovenske telovadke ocenil njen trener Andrej Mavrič.

Evropski prvak na konju z ročaji je postal Rus David Belavskij (15,100), ki je ugnal enega najboljših telovadcev zadnjih let na tem orodju Madžara Krisztiana Berkija (14,900), tretji pa je bil Armenec Harutjun Merdinjan (14,833). Na preskoku je postala evropska prvakinja 16-letna Francozinja Coline Devillard (14,466), druga je bila prvakinja v mnogoboju Britanka Elissa Downie (14,350), tretja pa Madžarka Boglarka Devai (14,316), ki v tej sezoni na tekmovanjih svetovnega pokala še ni premagala Teje Belak. Romunsko javnost sta ob krstni izvedbi evropskega prvenstva v gimnastiki razveselila Marian Dragulescu in Catalina Ponor. Prvi je vnovič postal evropski prvak na parterju in podprvak na preskoku, Ponorjeva pa je bila najboljša na gredi.