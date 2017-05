Ob sestopu iz vaporetta na poti proti baziliki svetega Marka obiskovalca preseneti dolga vrsta postrojenih vojaških specialcev v bojni opremi. S posebnimi daljnogledi lahko na njihovih jopičih med drugim preberemo: Keine Heimat. (Ni domovine). K sreči so del umetniške intervencije, ki vabi v brezčasne Giardine in Arzenal ter druge kotičke, kjer si je do 26. novembra mogoče ogledati dela 120 umetnikov z vsega sveta.

Obiskovalci kipi Kot vselej so monopol nad najdaljšimi vrstami obiskovalcev včeraj držali ruski, ameriški, britanski, nemški in japonski nacionalni paviljoni. Ljubitelji japonske umetnosti niso ostali praznih rok – na slabosti nuklearne energije in onesnaževanje obalnih regij nas z rokodelsko dovršenim, iz lesa sestavljenim, na glavo postavljenim svetom opozarja hirošimski umetnik Takahiro Ivasaki. Ambiciozne, monumentalne skulpture sedemdesetletne Britanke Phyllide Barlow niso izzvale tako igrivih odzivov, kot naj bi jih sprožilo to delo »spontane, mladostne norčavosti«, zato pa