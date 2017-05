Beneški likovni bienale bo od danes do petka rezerviran za strokovno in novinarsko javnost, nato pa bo vrata odprl še najširši množici obiskovalcev. Ena največjih svetovnih razstav sodobne umetnosti v že tako od turistov oblegano mesto na vodi vsakič privabi še okoli pol milijona dodatnih radovednežev – in nič drugačni niso obeti letos.

Do 26. novembra bodo Giardine, Arzenal in druge razstavne prostore, raztresene po Benetkah, polnila dela 120 umetnikov z vsega sveta. Na čelu letošnjega likovnega bienala je Francozinja Christine Macel, ki je program zasnovala glede na temo Viva arte viva, ob tem pa poudarila, da mora beneški bienale ostati prostor odprtega dialoga med umetniki samimi ter med umetniki in obiskovalci. Tovrstnemu dialogu se bodo ob ustvarjalcih iz 51 držav letos prvič pridružile tudi umetnost Nigerije, karibske države Antigva in Barbuda ter umetnost Kiribatov, države v Oceaniji. Osrednji program bodo tradicionalno pospremili še izbrani spremljevalni dogodki s področja glasbe, literature, gledališča, plesne in filmske umetnosti.