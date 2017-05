Boren rezultat uredbe o samooskrbi z električno energijo

Dobro leto je minilo, odkar je vlada sprejela uredbo o samooskrbi z električno energijo, s katero gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem omogoča samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov (OVE) na podlagi neto merjenja (net-metering). To naj bi spodbudilo tudi gradnjo sončnih elektrarn. Rezultat pa je boren – lani sta bili postavljeni le dve mikro sončni elektrarni na dveh stanovanjskih hišah.

Niti uredba o energetski infrastrukturi, ki poenostavlja postopek za postavitev sončne elektrarne do nazivne moči 11 kilovatov (gradbeno dovoljenje zanjo ni več potrebno), ni pripomogla k oživitvi fotovoltaičnega trga. Konec leta 2015 je bilo v Sloveniji po podatkih spletnega portala za fotovoltaiko (PVportal) postavljenih 3367 sončnih elektrarn s skupno močjo 257,6 megavata. Več kot 95 odstotkov so jih postavili v letih od 2010 do 2013, po uredbi vlade iz novembra 2012 pa se je gradnja sončnih elektrarn skoraj popolnoma ustavila.

Slovenija zaostaja za tujino

V nasprotju s Slovenijo rastejo drugje kot gobe po dežju. Konec lanskega leta je bila v svetu skupna moč sončnih elektrarn približno 234 gigavatov, kar pomeni 30-odstotno povečanje glede na leto poprej. Na to najbolj vpliva nenehno zniževanje stroškov fotovoltaične opreme, predvsem sončnih celic. Kilovat energije iz sončne elektrarne na strehi je pred leti stal 4000 evrov, danes je cena za kilovat energije iz sončne elektrarne, postavljene na ključ, od 1100 do 1400 evrov. Pri tem je cena fotovoltaičnega panela manj kot 500 evrov, preostalo pa je treba odšteti za izgradnjo posebne konstrukcije, montažo in elektroniko, ki vse skupaj upravlja.

Slovenija za zdaj pri zagotavljanju energije iz obnovljivih virov zelo zaostaja. Po akcijskem načrtu za OVE bi morali do leta 2020 poleg že zgrajenih obnovljivih virov zgraditi še dodatne, ki bi na leto proizvedli 700 gigavatnih ur električne energije (oziroma 1100 gigavatnih ur, če do leta 2020 ne bosta zgrajeni hidroelektrarni Mokrice in Brežice na spodnji Savi). To pomeni zgraditi toliko sončnih elektrarn, da bodo proizvedle tisoč megavatov (do zdaj je iz teh virov proizvedenih 257,6 megavata) ali vetrnih elektrarn s proizvodnjo 500 megavatov (do zdaj je iz teh virov proizvedenih le 3,38 megavata).

Naložba upravičena šele dolgoročno

Glavna ideja net-meteringa je v tem, da se proizvedena elektrika iz lastne elektrarne v čim večji meri porabi na objektu, kjer je elektrarna postavljena, presežek pa se odda v omrežje oziroma podari dobavitelju električne energije. Torej elektrika se ne prodaja, zato tudi ni potrebna registracija fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti, saj gre za samooskrbo in ne za opravljanje pridobitne dejavnosti. Za zdaj kljub sprejeti uredbi o neto merjenju čas, v katerem se bo naložba povrnila, še ni najbolj spodbuden, saj se bo to pri današnjih cenah električne energije zgodilo šele po 15 do 20 letih. Z zviševanjem cen električne energije v prihodnje se bo ta čas krajšal.

Z napovedanimi nepovratnimi subvencijami v višini 20 do 25 odstotkov naložbe bi se čas, v katerem se bo naložba povrnila, skrajšal na približno deset let, kar pa je že zanimivo za širši krog investitorjev. V 150 do 200 kvadratnih metrov veliki hiši, ki se ogreva s toplotno črpalko, bo približno 10-kilovatna sončna elektrarna zadostila potrebam po električni energiji, če se ogreva z drugim energentom, pa že 6- ali 7-kilovatna. Naložba v prvo je vredna približno 13.000 evrov (+ DDV), v drugo pa okrog 9.000 evrov (+ DDV). S 5-kilovatno elektrarno lahko štiričlanska družina prihrani približno 600 evrov na leto.