Bolnica z rakom dojke, ime katere hranimo v uredništvu, je na operacijo čakala 64 dni ali dobra dva meseca – toliko časa je namreč minilo od potrditve diagnoze do operacije na Onkološkem inštitutu v Ljubljani (OI) januarja letos.

Kljub prizadevanju za skrajševanje čakalnih dob za onkološko zdravljenje te predvsem pri kirurškem zdravljenju in radioterapiji presegajo zakonsko dopustne.

V slovenskem združenju za boj proti raku dojk Europa Donna so onkološki inštitut v zadnjem času že večkrat povprašali, kaj se dogaja s čakalnimi dobami. V prvih mesecih letošnjega leta so jim bolnice večkrat potožile o dolgem čakanju na zdravljenje pri raku, tudi tistem, ki so jim ga odkrili v programu Dora, je povedala predsednica združenja Tanja Španić. Bolnice pa še vedno omenjajo tudi dolgo čakanje na obsevanje. Strokovne smernice so lahko sicer drugačne od zakonskih zahtev, ki predvidevajo zdravljenje malignih obolenj najkasneje v enem mesecu, je spomnila.

»V bolnišnici pravijo, da so vse zmogljivosti pri obsevanju v Ljubljani že zasedene. Prav tako nam vedno zagotavljajo, da delajo vse za krajše čakalne dobe v kirurgiji. A za bolnike je vsak dan čakanja psihološko zelo obremenjujoč,« je opozorila. Poleg tega bolnice včasih ne dobijo jasnih informacij, kako dolgo bodo čakale in kako si bodo različni deli zdravljenja sledili. »Dobro bi bilo, da bi jim dali pisno pojasnilo. Morda bolnicam kdo kaj omeni mimogrede, a v obilju informacij to pozabijo,« je opozorila Španićeva.

Tako izkušnjo ima tudi naša bolnica: »Čakati na operacijo je bilo grozno. Nekajkrat sem klicala na onkološki inštitut, da bi vprašala, kaj se dogaja, pa sem težko dobila koga po telefonu in so me pošiljali z ene telefonske številke na drugo.«

Pripravljajo program dnevne bolnišnice Čakalne dobe najbolj presegajo zakonsko dopustne pri kirurškem zdravljenju raka in radioterapiji, to pa sta tudi področji, ki jima na OI posvečajo največ energije in prioritetnih ukrepov, pravi strokovni direktor OI Viljem Kovač: »V kirurgiji za zdaj pri čakalnih vrstah težimo k temu, da bi dosegli priporočila mednarodnega združenja za obvladovanje raka (UICC), to je začetek zdravljenja v enem mesecu. Da bi to dosegli pri vseh bolnikih, pripravljamo program dnevne bolnišnice s pospešenim okrevanjem, da bi bolnik isti dan po operaciji lahko odšel domov. Nedavno je svet OI odobril dodatne zaposlitve – med njimi bo več kot 50 medicinskih sester –, ki bodo omogočile vzpostavitev takšnega zdravljenja.« Operacije bolnic, ki so jim raka dojk odkrili v programu Dora, opravljajo tudi popoldne, aktivirali pa so tudi dodatno operacijsko mizo, pojasnjuje Kovač. Tako se vse bolj približujejo želelni čakalni dobi, ki je do treh tednov. Ker gre za zelo majhne odkrite spremembe, čakanje po Kovačevih besedah sicer ni tako nevarno, kot je psihično obremenjujoče za bolnice.

Bo odlog zdravljenja vplival na njegovo učinkovitost? A bolniki opozarjajo tudi na druge, manj vidne vidike čakanja na onkološko zdravljenje, kot je na primer čakanje na prvi pregled na OI potem, ko so jim v drugi ustanovi postavili diagnozo. Strokovni direktor OI Viljem Kovač odgovarja, da večino takih bolnikov pregledajo v enem tednu. Izkušnja bolnika z rakom prostate, ime katerega hranimo v uredništvu, je spet drugačna: potem ko so mu v UKC Maribor ugotovili napredovanje raka prostate in predlagali obsevanje, je na pregled na OI čakal 14 dni, z obsevanjem pa je začel 42 dni po pregledu, kar pa pomeni 56 dni po tem, ko so mu predlagali zdravljenje z obsevanjem. Bolnike skrbi tudi, kako bo odlog začetka zdravljenja vplival na uspešnost zdravljenja. Na vprašanje, ali lahko glede na to, da so pri raku dojk čakalne dobe na kirurško zdravljenje daljše od zakonsko določenega enega meseca, bolnicam zagotovijo, da jim s tem ne zmanjšujejo možnosti za uspešen izid zdravljenja, saj agresivnost tumorja analizirajo šele po operativni odstranitvi, Kovač odgovarja, da jim tega ne morejo zagotoviti. Vendar so časovne meje arbitrarne, nadaljuje; klinične raziskave dokazujejo, da je na primer pooperativno obsevanje enako učinkovito, če je izvedeno v času osmih tednov po operaciji.