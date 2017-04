Svojeglave napotnice

Zdravniki, ki so se jim ob poskusu elektronskega napotovanja bolnikov na ekranih izpisovala obvestila o napaki v sistemu, so pripovedovali o začudenju bolnikov. Pri nekaterih je prešlo v nejevoljo, pri drugih v smeh. Slednji so menili, da je prej kot v tehniki težava v uporabniku. Tudi sami se včasih jezijo na svoj računalnik, ko jim kaj ne gre od rok, so se muzali, medtem ko je njihov zdravnik v zadregi čakal na tiskanje napotnice po starem.