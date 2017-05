Z nagrado Slovenski start-up leta želijo ključni deležniki slovenskega start-up ekosistema izpostaviti in nagraditi podjetja ter njihove ekipe, ki so s svojo vztrajnostjo, globalnimi dosežki ter drzno razvojno vizijo zgled v domačem in globalnem start-up okolju.

In kateri problem rešuje VIAR? Ljudje v večmilijardnih industrijah kot so učitelji, novinarji, coachi v korporacijah ... v tehnologiji virtualne resničnosti vidijo izjemen potencial in bi jo želeli pri svojem delu tudi uporabljati, vendar pa je za 98 odstotkov teh ustvarjanje interaktivnih VR vsebin enostavno preveč zapleteno. Spletna platforma VIAR 360 ta proces znatno poenostavi, saj je najbolj intuitivna "white label" spletna platforma za ustvarjanje vsebin, ki uporabnikom omogoča, da s pomočjo 360-stopinjskih fotografij in video posnetkov v krajšem času ter z manj truda in brez znanja programiranja ustvarijo privlačne zgodbe v virtualni resničnosti.

Po objavi Viarjeva vgrajena analitična orodja spremljajo uporabo ter obnašanje uporabnikov. Viar 360 že uporabljajo nekatere najboljše ameriške univerze, agencije in korporacije. Njihove produkte uporabljajo podjetja kot so Disney, Microsoft, Samsung in Bosch, vse od Združenih držav Amerike do Nove Zelandije. In s čim je komisijo prepričal VIAR? Kot je pojasnil član komisije Gregor Rebolj (Kyuriosity), ga je podjetje VIAR "prepričalo s svojimi dobrimi dosedanjimi poslovnimi rezultati, zagnanostjo in aktivnim prispevanjem nazaj v slovenski startup ekosistem." Člana komisije Boštjana Bregarja (Marg) pa so pri zmagovalni ekipi prepričali: "product-market fit" - velik tržni potencial, odličen produkt in najpomebnejše, dokazano, da produkt dejansko dodaja vrednost končnemu uporabniku; ekipa - odlični posamezniki in komplementarni eden drugemu ter momentum - rast vseh pomembnih kazalcev poslovanja."

Strokovno komisijo letošnjega izbora Startup leta so sestavljali Mateja Lavrič (Kolektor Ventures), Jure Mikuž (RSG Capital), Boštjan Bregar (Marg), Damjan Slapar (Iskratel), Gregor Rebolj (Kyuriosity) ter Niko Klanšek (BizMe). Pri izboru Slovenskega start-upa leta komisija sicer upošteva, ali je podjetje uspešno potrdilo vrednost svojih produktov na trgu (ali ima prve uporabnike), ali podjetje vodi kompetentna, predana in dobro organizirana ekipa z jasno vizijo in komplementarnimi znanji in izkušnjami ter ali ima podjetje potencial za uspešno poslovanje in rast.