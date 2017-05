Štiriintridesetletni Brazilec Dani Alves je bil prvo ime obeh polfinalnih tekem lige prvakov, ko je Juventus s skupnim izidom 4:1 izločil Monaco. Desni bočni branilec Juventusa se je podpisal pod vse štiri gole Torinčanov in je med najbolj zaslužnimi, da se je stara dama po letu 2015 znova uvrstila v finale lige prvakov. Na prvi tekmi v Monacu je bil sijajni asistent za oba gola argentinskemu težkokategorniku Gonzalu Higuainu, na povratni v Torinu je najprej podal za zadetek Hrvatu Mariu Mandžukiću, nato se je še sam vpisal med strelce, ko je z volejem z osemnajstih metrov žogo zabil v mrežo in s pravim evrogolom spravil v delirij navijače Juventusa.

Navijači Juventusa so ga prodajali v Katar, na Kitajsko…

Junak je postal igralec, ki ga je Barcelona po osmih letih osvajanja lovorik s Katalonci zavrgla kot odpadek, češ da ga je povozil čas. Tudi navijači Juventusa so po slabem začetku v Torinu decembra lani upravi kluba predlagali, da ga proda v Katar ali na Kitajsko. A znova je pokazal, da je rojeni zmagovalec, mojster osvajanja lovorik. Je med nogometnimi rekorderji po številu lovorik, saj ima v svoji zbirki že 34 naslovov. »Pogosto mi očitajo, da nisem dovolj dober, da igram le v napadu, v obrambi pa sem slab. Tedaj jim pošljem fotografijo s svojimi 30 lovorikami. Če ne bi bil dober, ne bi igral v največjih klubih. Petkrat sem bil izbran v najboljšo ekipo sveta. Ali mislite, da zato, ker imam prijatelje v žiriji? Ljudje, ki vodijo Barcelono, ne vedo, kako morajo delati z igralci,« je bil v pogovoru z angleškimi novinarji neposreden Dani Alves, potem ko je bil zelo razočaran, ker Barcelona z njim ni podaljšala pogodbe in je poleti lani kot prost igralec odšel v Torino. Med najboljšimi je bil že v četrtfinalu, ko je Juventus izločil prav Barcelono, in je povsem zasenčil naslednika na desnem beku Aleixa Vidala in Sergija Roberta.

Potem ko je Juventus prodal Čilenca Artura Vidala v Bayern in Francoza Paola Pogbaja v Manchester United – oba sta veliko časa porabila za urejanje pričesk – je bil nakup Alvesa zadetek v polno. Po 14 letih v Španiji (šest sezon v Sevilli, osem v Barceloni) je imel težave s prilagajanjem na novo okolje in s poškodbo. Da je postal član udarne enajsterice, za katero je letos odigral 28 tekem in na klop izrinil leto dni mlajšega švicarskega reprezentanta Stephana Lichtsteinerja, ima veliko zaslug tudi trener Juventusa Massimiliano Allegri. Ko Juventus sistem igre 4-2-3-1 spremeni v sistem 3-4-3, ima Alves na desni strani veliko svobode za napadalne akcije, a je tudi obrambne naloge opravil brezhibno.