Juventus prvi finalist

Nogometaši Juventusa so upravičili vlogo favorita ter postali prvi finalisti lige prvakov v tej sezoni. Torinčani so premoč proti Monacu v prvem polčasu kronali z dvema zadetkoma, ki sta ju dosegla Mandžukić in Alves. V nadaljevanju so zlahka ubranili prednost, Francozi pa so po zaslugi Mbappeja vendarle zabili gol. Juventus je prejel šele prvi zadetek v izločilni fazi lige prvakov.

Liga prvakov, polfinale, povratna tekma, sinoči: Juventus – Monaco 2:1 (2:0, Mandžukić 33, Alves 44; Mbappe 69) – v polfinale Juventus s skupnim izidom 4:1, danes ob 20.45: Atletico Madrid – Real Madrid. uš