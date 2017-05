»Juventus je obseden z ligo prvakov, nastopanje v tem tekmovanju je zanj primaren cilj,« je pred povratnim dvobojem z Monacom v intervjuju za sloviti francoski športni dnevnik L'Equip povedal nekdanji napadalec belo-črnih David Trezeguet. Da je izjava danes 39-letnega nekdanjega nogometnega zvezdnika na mestu, so se lahko mnogi prepričali konec tedna, ko je Juventus v prvenstvu gostil Torino.

Stara dama je v soboto že imela matematične možnosti, da v primeru zmage proti mestnemu tekmecu osvoji šesti zaporedni naslov najboljšega na Apeninskem polotoku, a se je trener Massimiliano Allegri odločil, da ne stavi vseh adutov. Na klopi so tako obsedeli vratar Gianluigi Buffon, vezist Miralem Pjanić in branilca Dani Alves ter Giorgio Chielinni, medtem ko je napadalec Gonzalo Higuain v igro vstopil šele v drugem polčasu in z golom v 92. minuti soigralce rešil pred prvim domačim porazom po 33 zaporednih zmagah.

Devetinštiridesetletni nogometni strokovnjak je z izbiro postave na mestnem derbiju dal vedeti, da italijanski velikan navkljub zmagi v Monte Carlu vstopnice za finale še nima zagotovljene, pa čeprav zgodovina pravi drugače. Doslej namreč še nobeni ekipi v polfinalu ni uspelo nadoknaditi zaostanka dveh zadetkov s prve tekme. V prid Juventusa govori tudi podatek, da so Monačani izgubili vse tri povratne polfinalne tekme, na katerih so zaigrali.

Da je drevišnji poraz italijanskega prvaka skoraj nemogoč, so prepričani tudi italijanski mediji. Vsaj tako gre sklepati po njihovih zapisih v zadnjih dneh, saj med najbolj vročimi športnimi temami ni drevišnji dvoboj, temveč rasistični incident, ki si ga je privoščila tamkajšnja nacionalna televizija Rai. Po remiju s Torinom je intervju za televizijsko postajo podal Juventusov nogometaš maroškega rodu Mehdi Bentia, ki pa naj bi med odgovarjanjem na novinarsko vprašanje v svoji slušalki nenadoma zaslišal rasistično opazko, izrečeno na njegov račun. Voditelj programa je kmalu zatem prekinil intervju, se opravičil, vse skupaj pa označil za »tehnično težavo«. Žaljivke naj bi izrekel televizijski tehnik, ki je pozabil izklopiti svoj mikrofon, kar pa so pri Rai zanikali in zatrdili, da v dogodek ni bil vpleten nihče izmed njihovih zaposlenih.

To je sicer že drugi incident v italijanskem nogometu v zadnjem času. Konec aprila je na prvenstveni tekmi zaradi rasističnih žaljivk navijačev in neukrepanja sodnika igrišče predčasno zapustil član Pescare Sulley Muntari. Ganec je bil posledično kaznovan z rdečim kartonom, italijanska nogometna zveza pa mu je naknadno izrekla še prepoved nastopa na eni tekmi.