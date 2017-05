Indeks paternalizma pomeni, da država omejuje in obdavčuje življenjski slog državljanov pri uživanju pijače, hrane, alkohola in cigaret. Slovenija se letos uvršča na 11. mesto med 28 članicami unije, kar je pet mest višje kot lani. Pri alkoholu je na 10. mestu, pri hrani in sladkih pijačah na 12., glede elektronskih cigaret je na 15., pri tobačnih izdelkih pa na 17. mestu.

(Vir: Institut Visio)

Najbolj liberalne članice unije na področju življenjskega stila državljanov so Češka, Nemčija, Slovaška, Luksemburg in Nizozemska, po drugi strani pa so Finska, Velika Britanija, Irska, Madžarska in Švedska glede na indeks najbolj paternalistične.

Kot poudarjajo v slovenskem institutu Visio, je rast paternalizma od leta 2016 med drugim posledica direktive EU o tobačnih izdelkih in prizadevanj nacionalnih regulatorjev, da omejujejo življenjski stil prebivalstva s ciljem izboljšanja njihovega zdravja. Med slednjimi omenjajo obdavčitev sladkih pijač v Belgiji, prepoved brezplačnega ponovnega polnjenja gaziranih pijač v Franciji ter uvedbo davka na vino in kavo v Grčiji.