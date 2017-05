V nedeljo se je najprej zgodila nesreča v prvi vožnji, ko je Timu Gajserju v nogo zapeljal španski tekmovalec Jose Butron. »To je bila nenavadna nesreča, videlo se je, da je Butron s polno hitrostjo zapeljal naravnost v Timovo nogo,« je povedal njegov oče in trener Bogomir Gajser in nadaljeval: »Takrat je bilo Timovo nadaljevanje vprašljivo. Po padcu se je sicer pobral, vendar prvega kroga za tem najprej zaradi bolečin sploh ni mogel normalno odpeljati. A se je nekako zbral in končal prvo vožnjo.«

Po prihodu v cilj je imel na nogi velik hematom, zato ga je takoj oskrbel Hondin zdravnik in ga je pripravil na drugo vožnjo. Težav še kar ni bilo konec in v drugi vožnji se je zgodil padec, ob katerem je vsem zastal dih. Še posebej zato, ker se slovenski motokrosist po padcu ni pobral. »Proge so zadnje čase res grde, vmes nič ne poravnajo in naredijo se globoki kanali. Tim je zapeljal v kanal in zamudil skok, ker ni vstal z motorja ga je odbilo z motorja. Najprej je bil za trenutek v nezavesti. Ima velike bolečine, posebno v prsnem košu. K sreči je z glavo in hrbtenico vse v redu,« pojasnjuje oče Tima Gajserja.