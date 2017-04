Na peti dirki SP, ki si jo je ogledalo več kot 3000 slovenskih navijačev, sta poleg Gajserja nastopila še dva Slovenca, Klemen Gerčar in Peter Irt, a sta ostala brez točk. Prva vožnja se je zapletla že na startu, saj je nekaj voznikov padlo, vanje pa je trčil tudi Irt. Gajser je bil v ospredju tik za Cairolijem, a mu ga ni uspelo prehiteti, v nadaljevanju pa se je med njiju vrnili še Švicar Arnaud Tonus in Slovenec je »prvi polčas« nedeljske preizkušnje končal tretji.

Gajser je odlično startal v drugi vožnji in si takoj pridobil veliko prednost, Cairoli pa je po ponesrečenem začetku in padcu zdrsnil na 19. mesto. A nato je Italijan uprizoril divjo in tvegano vožnjo, iz kroga v krog se je približeval najboljšim in tik pred koncem privozil do tretjega mesta. Ob takem razpletu bi bil Gajser, najhitrejši v drugi vožnji, tudi skupni zmagovalec dirke. Toda Cairoli je v zadnjih ovinkih prehitel še Gajserjevega moštvenega kolega, Rusa Jevgenija Bobriševa, kar je zadostovalo za drugo mesto v drugi vožnji in skupno zmago na dirki.

Gajser je bil z razpletom dirke za veliko nagrado Trentina zadovoljen, saj je še vedno vodilni v skupnem seštevku SP z 18 točkami prednosti pred Cairolijem. »Prikazal sem dve različni vožnji. V prvi mi že start ni najbolje uspel, nato se nisem čisto ujel z motorjem. Ni bil kriv motor, ampak sem vozil preveč nesproščeno, 'zategnjeno'. V drugi sem odlično startal in se odpeljal naprej, nato je bilo lažje. Hvala številnim navijačem, ki so ustvarili izjemno vzdušje. V takem vzdušju je lepo tekmovati, počutil sem se kot doma,« je dejal Tim Gajser, ki ga že konec tedna čaka dirka v Valkenswaardu na Nizozemskem.

Izidi, 1. vožnja: 1. Cairoli (Ita), 2. Tonus (Švi), 3. Gajser, 33. Irt, 38. Gerčar (vsi Slo), 2. vožnja: 1. Gajser, 2. Cairoli, 3. Bobrišev (Rus), skupno, dirka: 1. Cairoli 47, 2. Gajser 45, 3. Tonus 36, 27. Gerčar 0, 29. Irt 0, skupno za SP: 1. Gajser 201, 2. Cairoli 183, 3. Desalle (Bel) 151. dek