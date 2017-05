Aktualnemu svetovnemu prvaku iz Pečk pri Makolah sedma letošnja dirka za svetovno prvenstvo ne bo ostala v lepem spominu. Sobotne kvalifikacije je sicer končal četrti (njegov glavni tekmec, Italijan Antonio Cairoli, je bil sedmi), težave pa so se začele že v včerajšnji prvi vožnji. Gajser je dobro začel, nato pa ga je med prehitevanjem grobo zbil Španec Jose Butron. Slovenec je padel in se prijel za levo nogo, vse pa je kazalo, da je predčasno končal dirko. A je stisnil zobe in kljub bolečinam nadaljeval s 36. mesta, do konca pa je napredoval na 14. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je bil najhitrejši že v kvalifikacijah, Cairoli pa je bil peti.

V drugi vožnji je presenetljivo povedel Arminas Jasikonis iz Litve, a ga je kmalu prehitel Herlings in s suvereno predstavo spet prvi prečkal ciljno črto. Dvoboj z Jasikonisom je dobil tudi Gajser, ki je v drugem delu dirke vozil na drugem mestu. Toda na grbini ga je izstrelilo z motorja, obležal na progi in ostal brez točk. Gajserja so odpeljali v bolnišnico, kjer je opravil zdravniški pregled. Ta je pokazal, da naj ne bi imel hujših poškodb in da nima ničesar zlomljenega, čeprav čuti močne bolečine po vsem telesu. Gajser je dobil udarec v glavo in prsni koš, ali bo moral izpustiti kakšno dirko, pa je še prezgodaj napovedovati, saj ga čakajo še dodatni pregledi v domovini. Drugo vožnjo je prav tako dobil Herlings, drugouvrščeni Cairoli pa je v skupnem seštevku Gajserju pobegnil za 17 točk.

V Latviji je imela Slovenija prvič v letošnji sezoni kar štiri tekmovalce, ki pa so imeli obilico smole. Prvo vožnjo je poleg Gajserja končal le še Peter Irt na 27. mestu, odstopila pa sta Jernej Irt in Klemen Gerčar, ki si je pri padcu poškodoval koleno in je moral v bolnišnico. Drugo vožnjo je končal le Peter Irt, ki je bil 19. in je osvojil prvi točki v letošnji sezoni. Naslednja dirka bo 21. maja za VN Nemčije v Teutschenthalu.

Izidi VN Latvije, 1. vožnja: 1. Herlings (Niz), 2. Desalle (Bel), 3. Bobrišev (Rus), 14. Gajser, 27. P, Irt, 35. J, Irt, 36. Gerčar (vsi Slo), 2. vožnja: 1. Herlings, 2. Cairoli (Ita), 3. Jasikonis (Lit), 19. P. Irt, 31. Gajser, 34. J. Irt, skupno, dirka za VN Latvije: 1. Herlings 50, 2. Cairoli 38, 3. Bobrišev 38, 17. Gajser 7, 24. P. Irt 2, 34. J. Irt 0, 36. Gerčar 0, skupno, SP: 1. Cairoli 258, 2. Gajser 241, 3. Paulin (Fra) 220, 34. P. Irt 2.