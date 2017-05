Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) je včeraj ostro obsodil žaljiva in seksistična ravnanja rektorja primorske univerze Dragana Marušiča, katerih žrtev je, kot razkrivata dve sodbi sodišč, direktorica Študentskih domov na UP Astrid Prašnikar. S prvo, pravnomočno sodbo je višje sodišče Prašnikarjevi zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi že pred časom dosodilo 26.000 evrov odškodnine. Z drugo sodbo, še nepravnomočno, pa ji je delovno sodišče prejšnji teden zaradi kratenja pravic, trpinčenja in spolnega nadlegovanja dosodilo 15.000 evrov.

»Oseba, ki grobo krši pravice zaposlenih, ne sodi na čelo nobene organizacije, še najmanj pa univerze,« so prepričani vodje sindikatov VSS na vseh treh javnih univerzah Marko Marinčič, Elizabeta Zirnstein, Marija Javornik Krečič in Gorazd Kovačič. Rektorju Marušiču so zato predlagali, naj razmisli o »takojšnjem odstopu«, senat in upravni organ Univerze na Primorskem pa so pozvali, naj zadevo obravnavata in sprožita ustrezne interne postopke. Vsaj delno sta včeraj sindikatu pritrdila premier Miro Cerar in ministrica Maja Makovec Brenčič.

UP: Prašnikarjeva je v preiskavi zaradi goljufije Rektor Marušič se včeraj osebno ni oglašal, se je pa na poziv sindikata z nepodpisano izjavo odzvala primorska univerza, ki se je že pritožila na sodbo delovnega sodišča. Med drugim so izpostavili, da je Prašnikarjeva od 1. februarja letos v kazenskem postopku zaradi domnevne goljufije pri vodenju investicije v kampusu Livade. Neomajno podporo je rektorju včeraj javno zagotovilo tudi vseh šest dekanov in dekank ter direktor inštituta na UP. V Cerarjevem kabinetu so poudarili, da premier »ostro obsoja vsakršno spolno nadlegovanje, posebno na delovnem mestu«, in da, če bo sodba pravnomočna, »pričakuje, da bo univerza obsodila takšno ravnanje«. Enako pričakuje tudi ministrica za izobraževanje, ki vsakršno spolno diskriminacijo in nadlegovanje obsoja »kot ministrica, znanstvenica in tudi kot ženska«. Ministrica je še dodala, da ni dovolj, da zlorabe in slabe prakse zgolj obsojamo, kajti »univerza je dolžna vsakršna nedopustna, neprimerna in nemoralna ravnanja preprečevati in ustrezno zaščititi akademski prostor«. Ministrstvo je ob tem UP še pozvalo, naj se izjasni o morebitni nenamenski porabi sredstev. Samo za odvetnika Velimirja Cugmasa so porabili okoli 300. 000 evrov.

Dekanka FF: Rektor naj z odstopom zavaruje ugled UP »Če je posnetek pogovora med rektorjem primorske univerze in nekdanjo zaposleno avtentičen, potem sem zgrožena. Takšno ravnanje absolutno obsojam,« je dogajanje za Dnevnik komentirala dekanka ljubljanske filozofske fakultete Branka Kalenić Ramšak. »Vem, da je razsodba delovnega sodišča v Kopru še nepravnomočna. Vendar če je rektor univerze res storil kaj takega, takšno ravnanje krni ugled univerze in ruši moralno avtoriteto, ki jo mora imeti človek na takem mestu. Menim, da bi morali pristojni univerzitetni organi razsodbo delovnega sodišča obravnavati in rektorja pozvati, naj s svojim odstopom ohrani ugled univerze,« je dejala Kot smo že poročali, je koprsko delovno in socialno sodišče ugotovilo, da je UP sistematično kršila pravice Astrid Prašnikar iz pogodbe o zaposlitvi, izvajala »graje vredna in žaljiva ravnanja, »z besedami rektorja« pa jo je 17. junija 2015 tudi »verbalno spolno nadlegovala«. Prašnikarjevo naj bi po njenih navedbah zlasti hudo prizadele (na skrivaj posnete) rektorjeve besede: (...) Se bom prej pozanimal pri Jeleni, ker je ne želim tukaj izreči, zaradi tega, ker vplivaš preveč ... postanem nekje mehak ... ma ne spodaj (...) imam eno možnost, so pa tudi druge, tako da pričakujem od tebe, da ne podpiraš česar koli, Biloslavov, Pišotov, Rasporjev, pač kdor koli bo ... najmanj, kar želim, je, da si nevtralna do vseh kandidatov ...« Ali je posnetek verodostojen, sodišče po naših informacijah ni presojalo, saj ga ni uvrstilo med dokazno gradivo. Iz dela sodbe, s katerim razpolagamo, pa je razvidno, da je sodišče verjelo Prašnikarjevi, ki naj bi ves čas trdila in izpovedovala isto, to pa so potrdile tudi priče. Rektor pa je v postopku pred univerzitetno komisijo in v odgovoru na tožbo najprej zanikal, da bi rekel kaj takega (univerzitetna komisija je očitke Prašnikarjeve zato zavrnila), v okviru zaslišanja se ni spomnil, kaj točno je rekel, po predložitvi posnetka pa naj bi dejal, da je govoril o tem, da je mehkega srca, ampak da stoji trdno na svojih nogah…

UM: Komisija potrdila mobing, rektor Tičar izrekel le opomin Na mariborski univerzi je oktobra lani sindikat SVIZ k odstopu pozval rektorja Igorja Tičarja, ker ni obsodil ugotovljenega mobinga in spolnega nadlegovanja Teodorja Lorenčiča. S spremenjeno sistemizacijo rektorata je izbrisal delovni mesti obeh žrtev, ki sta Lorenčiča prijavili, in zaščitil domnevnega storilca, ki sta ga doleteli dve prijavi. Posebni komisiji pod predsedovanjem Branka Lobnikarja sta nesporno ugotovili, da je Lorenčič s svojim vodenjem na položaju glavnega tajnika na rektoratu ustvaril sovražno in žaljivo delovno okolje. Tičar je svojemu najožjemu sodelavcu izrekel le opomin, že prej pa ga je premestil na drugo vodstveno mesto, in sicer na položaj pomočnika glavnega tajnika za odnose z javnostjo in promocijo.