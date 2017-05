Koprsko delovno sodišče je odločilo, da mora Univerza na Primorskem (UP) plačati 15.000 evrov nekdanji direktorici študentskih domov UP Astrid Prašnikar. Odškodnino ji je dosodilo, ker je prepričano, da je rektor Dragan Marušič kršil njene pravice iz pogodbe o zaposlitvi, jo žalil, trpinčil ter verbalno spolno nadlegoval.

Začelo se je kmalu po tem, ko je Marušič leta 2012 prevzel rektorski položaj. Ni ji hotel plačati potnih stroškov in nadur, nanjo je kričal ter ji onemogočal sodelovanje pri upravljanju univerze. Ko se ji je predlani iztekal mandat direktorice, ji je Marušičeva tajnica ponudila za več kot dvajset plačnih razredov nižje delovno mesto, rektor pa je v zameno za ureditev njene zaposlitve pričakoval, da se glede rektorskih volitev obnaša »vsaj nevtralno« in ne podpira njegovih protikandidatov.

Iz sodbe sodišča izhaja, da ji je na sestanku poleti 2015 dejal: »… Moj odnos do tebe je večdimenzionalen, eno je kot ženska, eno je kot Astrid Prašnikar … jaz imam včasih v sebi malo bolj trdo mnenje glede tebe … potem prideš, tukaj sediš … razumeš …, delujejo drugače te energije …, tako da je nevarno v teh situacijah … midva se bova tako pogovarjala, jaz ti bom še nekako napolnil stotinko … stotinko flirtal … ti boš pa zdaj sodelovala s protikandidati … to ni primerno, ne … jaz imam eno zelo dobro misel o tebi, kaj bi lahko naredil v tem vmesnem obdobju, ne želim se tukaj izreči zaradi tega, ker vplivaš preveč … postanem nekje mehek … ma ne spodaj …«

Marušič je sprva zatrjeval, da tega nikoli ni rekel, ko pa je Astrid Prašnikar sodišču predložila posnetek, ki ga je naredila na skrivaj, se je Marušič premislil. Pojasnil je, da pogosto uporablja to frazo, ko želi izraziti, da je mehkega srca, ampak trdno stoji na svojih nogah. Zato je sodišče verjelo očitkom o spolnem nadlegovanju, ne da bi dejansko predvajalo posnetek.

Dobila že 26.000 evrov

Potem ko ga je avgusta 2015 Astrid Prašnikar prijavila delovni inšpekciji, je Marušičev takratni predstavnik za odnose z javnostmi Gregor Kos na spletni strani objavil pojasnilo, da njeni očitki izhajajo iz ambicije, da bi obdržala funkcijo. Ta zapis je odškodnino, ki jo je zdaj dosodilo sodišče, povišal za dva tisoč evrov, saj je šlo za poseg v njeno čast in dobro ime.

Triindvajsetega decembra 2015 jo je Marušič čez noč odpustil. Sodišče je v ločenem postopku pravnomočno ugotovilo, da je to storil nezakonito, zato ji je univerza pred kratkim že plačala 26.000 evrov. Odškodnina za trpinčenje in nadlegovanje še ni pravnomočna, a Astrid Prašnikar pravi, da je sodbe vesela, saj ji nekateri niso verjeli, da se je Marušič do nje res vedel tako. »Čeprav nobena odškodnina ne more poplačati trpljenja, me boli srce, da gre to iz denarja, ki je namenjeno izobraževanju,« je še dodala. Če jo bo potrdilo višje sodišče, bo to ena izmed več odškodnin, ki so zaradi nezakonitega ravnanja Dragana Marušiča zmanjšale proračun univerze. Tudi zaradi številnih sodnih postopkov so odvetniku univerze Velimirju Cugmasu od leta 2013 plačali že več kot 300.000 evrov.

Katja Pišot Maljevac iz službe za podobo Univerze na Primorskem nam je sporočila, da rektor sodbe ne bo komentiral, dokler ne bo pravnomočna. »Doslej je po postopku pritožbe padlo že več sodb prvostopenjskih sodišč, zato so nam tožniki že izplačan denar vrnili. Pričakujemo, da bo tudi v tem primeru tako,« je še zapisala.