»Kako hitro se stvari spreminjajo v nogometu. Še pred letom je bilo vse idilično. Skupaj smo spisali športno pravljico in v prestolnico vrnili nogomet,« uvodoma naslavlja Milan Mandarič, ki ima v mislih predvsem težko pričakovan naslov prvaka: »Enaindvajset let ste čakali na naslov, zato dobro veste, da bližnjic v športu ni. V nogometu je največ konkurence, največ naboja in tudi največ čeri. Uspehi prinesejo bliskovito, a kratkotrajno slavo, za novo si je treba vsakič znova zavihati rokave.« Pri Olimpiji se tega še kako zavedajo, saj je po dobrem jesenskem delu sledilo skromno nadaljevanje sezone, kar bi lahko do neke mere »popravili« zgolj z osvojitvijo pokalne lovorike v finalu proti Domžalam v Kopru.

Predsednik Olimpije se ustavi tudi pri mladinskem pogonu, ki sedaj deluje pod taktirko nekdanjega trenerja članske ekipe Andreja Razdrha. Podmladek v navezi z boljšimi pogoji dela je za predsednika integralen del uspešne prihodnosti. »Upam, da ideje o lastnem trening centru ne bodo ostale le na papirju. S podporo Mestne občine Ljubljana in Športa Ljubljana delamo velike skupne korake naprej tudi na drugih področjih.«

»Prodaja najboljših igralcev je žal nujno zlo«

V nadaljevanju prvi mož Olimpije komentira nedavna ugibanja o prihodnosti kluba in jih šaljivo zavrača: »Kot vidite nisem prodal Olimpije, nisem zapustil kluba in ne izčrpavam ga finančno. Ravno nasprotno. V mojih vizijah je Olimpija na vrhu slovenskega nogometa, med najbolj priznanimi klubi v regiji in z vidno sledjo tudi v Evropi. V klub sem vložil veliko lastnega denarja, veliko svojega časa in energije.« Ob tem pa dodaja, da klub je in bo še naprej od navijačev in podpornikov, ter da bo tako tudi po njegovem odhodu. To se sicer po njegovih besedah še ne bo zgodilo prav kmalu, s čimer želi »potolažiti tiste, ki ga podijo iz Slovenije«.

Nekaj besed nameni tudi neuspehom članske ekipe, prodaji najbolj pomembnih nogometašev ter izpostavi, da si želi, da bi Olimpija postala klub, v katerem bodo igrali najboljši domači igralci. V povezavi s tem poudarja, da Olimpija posluje transparentno, je močna blagovna znamka, in da očitki na ta račun niso »vredni komentarja«. »Res pa je, da bom moral letos z dodatnimi osebnimi vložki okrepiti finance kluba. Moja velika želja je, da bi bila Olimpija finančno stabilna in neodvisna. Šele ko se bo to zgodilo, bo izpolnjen prvi cilj mojega poslanstva v klubu.« Med drugim naj bi Olimpija kmalu dobila prvo »pravo« klubsko trgovino.

Celotno odprto pismo predsednika Milana Mandarića si lahko preberete na uradni spletni strani NK Olimpija.