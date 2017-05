Če ne bo velikega presenečenja, bo drevi v Ljudskem vrtu dokončno odločen boj za državnega prvaka. Čeprav se lovorika vrača v Ljudski vrt, armado navijačev na Štajerskem zelo zanima, kakšna bo zasedba Maribora v naslednji sezoni, saj poleti pogodbe potečejo Handanoviću, Obradoviću, Defendiju, Rajčeviću, Sallalichu, Vršiču in Novakoviću. Ker Maribor v zadnjih dveh sezonah ni bil uspešen v Evropi, ima Zlatko Zahović na razpolago precej manj denarja, kot so želje igralcev. Pogodb za zneske v večkratniku sto tisoč evrov letne plače klub ne more več ponuditi. Še več je negotovosti v Olimpiji, kjer se sploh ne ve, kdo bo trener, športni direktor, koliko igralcev bodo odpustili. Milan Mandarić se pogovarja z različnimi trenerji z območja nekdanje Jugoslavije ali jih hvali, čeprav Olimpija potrebuje šefa strokovnega štaba, ki je po duši Ljubljančan. Skavt Mladen Rudonja je bil v Argentini, kjer je našel vsaj dva igralca.

KRŠKO – ALUMINIJ Ker se je derbi dna lestvice končal z remijem, je razlika med ekipama ostala enaka. Osmi Aluminij ima točko prednosti pred devetim Krškim in boljši izkupiček na medsebojnih tekmah. Zaradi pomembnosti tekme v boju za izogib dodatnim kvalifikacijam za obstanek predstava ni bila na visoki kakovostni ravni. Potem ko so gledalci v prvem polčasu videli le štiri nenevarne strele, so v drugem spremljali bolj napadalno igro obojih z nekaj lepimi priložnostmi. Ko je Krško postajalo vse nevarnejše, je goste v 67. minuti po protinapadu po podaji Škofleka v vodstvo popeljal 20-letni albanski vezist Tahiraj, ki se je kot mlad igralec kalil v Italiji. Krško je za izenačenje potrebovalo 11 minut. Po asistenci Pušaverja je Hrvat Filip Dangubić, ki v Posavju igra kot posojeni igralec Rijeke, potrdil sloves dobrega strelca, saj je dosegel že 12. gol v sezoni. Ker je z goli vzbudil zanimanje, je Rijeka z njim pred tedni še za dve leti podaljšala pogodbo. Krško doma ni zmagalo že od desetega kroga, Aluminij pa je prekinil serijo neuspehov v gosteh.

RADOMLJE – CELJE danes ob 16. uri, sodnik: Perić Čeprav bodo Radomlje znova izpadle v drugo ligo, bo tekma zgodovinska za klub. Ker igrišče v Domžalah prenavljajo, bodo prvič v zgodovini kluba gostili prvoligaško tekmo na domačem stadionu v Radomljah. V športnem parku v Radomljah bodo prihodnji teden gostili tudi Koper, za tekmo z Mariborom pa stadion ne izpolnjuje vseh standardov glede varnosti, zato bodo gostitelji v Murski Soboti. Celjani so neporaženi na vseh desetih tekmah spomladi, a je lepotna napaka ta, da imajo preveč remijev – kar šest. Ker so na zadnjih petih tekmah kar štirikrat remizirali, za četrtim mestom, ki vodi v kvalifikacije za ligo Evropa, zaostajajo štiri točke. »Pred nami je še pet finalnih tekem. Na vsaki bomo poskušali zmagati. Radomlje so tekmec, proti kateremu bo treba znova dokazovati, da smo prava ekipa,« napoveduje trener Celja Igor Jovičević. Verjetni postavi – Radomlje: Ivačič, Rokavec, Karamatić, Marinšek, Balić, Hlede, Jugovar, Janković, Kovjenić, Cerar, Šipek. Celje: Rozman, Vidmajer, Travner, Džinić, Barišić, Pišek, Pungaršek, Požeg Vancaš, Lupeta, Cvijanović, Volaš. Naš namig: 2.

KOPER – DOMŽALE danes ob 18. uri, sodnik: Glažar Po nekaj sorazmerno mirnih krogih so pred Koprčani spet burni dnevi z veliko negotovosti. A ne zaradi dogajanja na igriščih, ampak v klubskih pisarnah in na sedežu NZS. Takšno vzdušje je še dodatna neznanka pred tekmo, ki je njihov zadnji poskus ujeti še ulovljiv zaostanek za Gorico, ki ima sedem točk višje na lestvici v rokah zadnjo evropsko vozovnico in obenem odhaja na noge bodočemu prvaku v Ljudski vrt. Čeprav so že ob številnih prejšnjih pretresih v klubu zatrjevali, da moštvo z njimi ni obremenjeno, so igralci na vse skupaj težko povsem imuni. Ob tem sicer ne smemo prezreti dejstva, da je koprska ekipa pravzaprav mozaik tujcev, ki so v pristaniškem mestu zgolj na začasnem delu in se bodo ob morebitnem najbolj črnem scenariju preprosto razkropili na vse strani. Domžalčani na Bonifiko prihajajo po ponovitev oktobrskega razpleta, ko so bili prepričljivi s 3:1, in hkrati po povračilo za marčevski domači poraz z avtogolom. Koprčani so v seriji pozitivnih rezultatov, ki pa zaradi preveč remijev ni pripomogla k dvigu po lestvici. Odsotnost kaznovanega Pranjića je v zadnjih krogih ublažil Ibričić, ki je v izvrstni formi. Pravzaprav lahko potezo več v zadnjih krogih pričakujemo od številnih internacionalcev, ki iščejo pot v mirnejša okolja. Verjetni postavi – Koper: Antolović, Paljk, Datković, Gregov, Horvat, Krivičić, Križman, Ibričić, Hodžić, Belima, Park. Domžale: Milić, Vetrih, Firer, Repas, Širok, Blažič, Dobrovoljc, Balkovec, Franjić, Majer, Volarič. Naš namig: 2.

MARIBOR – GORICA danes ob 20.15, sodnik: Ponis Manjka le še pika na i. Morebiti celo niti točka proti Gorici ne, Maribor namreč lahko nocoj že na igrišče priteče kot prvak, če Domžale ne zmagajo v Kopru. »Čim prej, tem boljše, kar pa ne pomeni, da bo potem naprej cirkus,« zadržano Darko Milanič napoveduje »kanto«, kot so že dolgo tega v Mariboru poimenovali pokal za naslov državnega prvaka. Misija štirinajst, ki se bo namesto v 2016. zgodila v 2017., je nared za svoje sklepno dejanje. Toda v Mariboru šteje na dolgi rok tudi način, kako osvojiš lovoriko. »Čeprav vedno ne blestimo z igro, poskušamo poskrbeti, da bodo navijači zadovoljni. To je največji motiv. Brez tega mariborskega občinstva Maribor ne bi bil, kar je,« pravi branilec Marko Šuler in dodaja, da bo kanta spet tam, kjer ji je najlepše. Obramba ima dobre tedne, že tri tekme vijoličasti niso prejeli zadetka. Boljši vtis in izplen je moštvo dolžno v napadu, ki je zabil zgolj po gol Rudarju in Domžalam. »Radi bi našli energijo, ki je manjkala na derbiju. Ključna bo psihološka priprava,« razmišlja Milanič. Igralec Gorice Tine Kavčič glede na letošnje dvoboje tekmecev upravičeno (kljub sobotni poškodbi Mirana Burgiča) napoveduje boj na zmago: »Lahko jim pokvarimo veselje, pritisk je nanje. Mi gremo na tri točke, ker lažje igramo proti takim ekipam.« Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Palčič, Šuler, Defendi, Viler, Pihler, Vrhovec, Hotić, Tavares, Novaković, Zahović. Gorica: Sorčan, Škarabot, Jogan, Kavčič, Gregorič, Osuji, Kapić, Kolenc, Žigon, Gulić, Edafe. Naš namig: 1.

RUDAR – OLIMPIJA jutri ob 16.55, sodnik: Vinčić Velenje je za Olimpijo kraj srečnega imena, saj so pred letom dni z zmago potrdili težko pričakovani naslov državnega prvaka. V letošnji sezoni je Rudar nočna mora za Ljubljančane, saj ga sploh še niso premagali. Knapi so celo zmagali na obeh tekmah v Stožicah, v Velenju pa ni bilo golov. Olimpija za drugo mesto potrebuje pet zmag na zadnjih tekmah, kar pa bo zahtevna misija, saj je seznam poškodovanih iz tedna v teden daljši. Kronavetru, Oduwi in Iliću, za katere je sezona končana, sta se pridružila še Kapun (hud zvin gležnja), ki je bil na dodatnih pregledih v Zagrebu, ker je cenovno ugodnejši od Ljubljane, in Abass (izpah rame pri padcu na tekmi z Mariborom). »Remi proti Mariboru je po psihološki plati dobro deloval na ekipo, a čaka nas zelo zahtevno gostovanje. Ker je Olimpija velik klub, se od nje pričakuje zmaga na vsaki tekmi,« meni trener Olimpije Safet Hadžić, ki je stabiliziral ekipo. Obramba na zadnjih dveh tekmah ni prejela gola, manjkajo pa zadetki v napadu. »Moj moto je filozofija Šveda Larsa Lagerbäcka, ko je postal hit z reprezentanco Islandije. Prva naloga zanje je ne prejeti gola, na vsaki tekmi pa vedno prideš do priložnosti. Mi imamo zaradi poškodb in s tem pomanjkanja kvalitete težave z realizacijo priložnosti. Na treningih veliko delamo, da bomo učinkovitejši,« je dodal Hadžić. Verjetni postavi – Rudar: Radan, Mužek, Vručina, Črnčič, Babić, Mary, Bolha, Bokalič, Billong, Iharoš, Glavina. Olimpija: Vodišek, Klinar, Mitrović, Zarifović, Jurčević, Bajrić, Cretu, Miškić, Kirm, Benko, Eleke. Naš namig: 2.