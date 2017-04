Petdnevni poslovni obisk v Sloveniji so začeli predstavniki indijskega nogometnega podprvaka Kerala Blasters, ki ga je pred tremi leti ustanovil eden največjih zvezdnikov kriketa vseh časov Sachin Tendulkar. Revija Forbes ga je leta 2013 ocenila za 51. najbogatejšega športnika na svetu, pod palcem pa ima več kot 100 milijonov ameriških dolarjev. Tendulkar je eden od petih solastnikov omenjenega indijskega prvoligaša, v domovini pa so mu v preteklosti podelili številna državna priznanja.

Obisk Brda, Domžal, Maribora…

V začetku tedna smo že pisali o indijskih poslovnežih, ki se zanimajo za naložbe v slovenskem nogometu. Različni sogovorniki so nam tudi uradno potrdili, da se bodo azijski predstavniki v času poslovnega obiska podrobno seznanili z razmerami v slovenskem nogometu. Že danes jih čaka predstavitev sodobnega objekta na Brdu pri Kranju, kjer je nogometna zveza pred letom dni slavnostno odprla nacionalni nogometni center. Med drugim bodo obiskali Domžale, kjer se bodo seznanili z delovanjem nogometne akademije, načrtujejo pa tudi obisk Maribora. Kot smo poročali v ponedeljek, se bodo v soboto zvečer v Stožicah udeležili prvenstvene tekme med Olimpijo in Mariborom, kjer se jim bo ponudila priložnost za sestanek s prvim operativcem ljubljanskega kolektiva Milanom Mandarićem.

Ravno povezava med Mandarićem in indijskimi poslovneži je v tem trenutku največja neznanka, vendar vse več indicev kaže, da se srbski poslovnež po slabih dveh letih delovanja v Olimpiji resno ogreva za prodajo 74-odstotnega deleža članskega moštva. Več zanesljivih virov nam je zatrdilo, da se je Mandarić v zadnjem času znova povezal s slovitim izraelskim nogometnim agentom Pinijem Zahavijem, s katerim sta tesno sodelovala že v Angliji, ko je Mandarić v različnih časovnih obdobjih vodil Portsmouth, Leicester in Sheffield. Pini Zahavi velja za mednarodno uveljavljenega agenta pri kupovanju in prodaji znanih nogometašev ter klubov, zato obstaja možnost, da ga je Mandarić pooblastil za iskanje primernih vlagateljev pri prodaji večinskega deleža v Olimpiji, kar bi pripeljalo do velikih premikov znotraj ljubljanskega pogona. Britanski časnik Telegraph je Zahavija lani označil za petega najvplivnejšega nogometnega agenta na svetu, saj je sodeloval pri najodmevnejših prestopih v Angliji. Poslovne vezi so ga pripeljale tudi do ruskega mogotca Romana Abramoviča, s katerim sta sodelovala pri oblikovanju londonskega Chelseaja, v zglednih odnosih pa je tudi z Mariborom.