»Bo lepo vreme ali ne bo lepo vreme?« so v soboto lahko do zadnjega ugibali prvi pohodniki, ki so zgodaj zjutraj krenili na pot v spomin na okupirano Ljubljano. Zaradi megle še ni bilo povsem jasno, ali je bolje v nahrbtnik spraviti dežnik ali sončna očala. Tekačem pa na drugi strani ni bilo treba posvetiti veliko časa vprašanju, ali nadeti krajša ali daljša oblačila. Ko so začeli kapljati z vseh strani mesta proti Prešernovemu trgu, so sončni žarki že pokazali vso svojo moč in napovedali popoln dan za tek.

Modra, rumena, zelena, rdeča, bela in roza, barve vseh vrst športnih oblačil so se nato zlile v nepregledno reko tekačev, ki je od Stritarjeve ulice najprej po Ljubljani odnesla nasmejane obraze in vesele vzklike.

Podobno kot na vseh drugih tekaških prireditvah bi lahko rekli, a tek trojk je vseeno najbolj edinstven med njimi. Trije tekači morajo namreč ograjeno traso premagati v mušketirskem slogu: »Eden za vse in vsi za enega.« Organizator j