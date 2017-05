Kako so Ljubljančani objeli mesto

Točno ob dvanajsti uri so se ob zvoku siren pohodniki na Poti spominov in tovarištva prijeli za roke in sklenili obroč okoli Ljubljane. S tem so spomnili na žico, ki so jo pred 75 leti Italijani postavili okoli uporniškega mesta. Tudi letos se je največje rekreativne prireditve pri nas udeležilo okoli 40.000 ljudi, na pohod pa so se v četrtek in petek najprej odpravili najmlajši, otroci iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol.