Emmanuel Macron, 39 let Macron spada med tako imenovane socialne liberalce, kakršna sta Gerhard Schröder in Tony Blair. Torej hoče izboljšati življenjski standard nižjih slojev s pomočjo svobodne konkurence in trga kapitalističnega sistema. Tako je za lažje odpuščanje, da bi delodajalci lažje zaposlovali. Prepričan je tudi, da so glavni vir bogastva francoska podjetja, ki so uspešna na svetovnem trgu. Francija se mora torej prilagoditi globalizaciji in se ne sme zapirati pred njo. Na številnih drugih področjih pa ima stališča, ki so blizu levici. Zavzema se za to, da bi v revnih predmestjih razredi imeli samo po 12 učencev, s čimer bi bilo mogoče izboljšati njihov učni uspeh in možnosti za prihodnost. Francosko kolonizacijo v Alžiriji je označil za »zločin proti človeštvu«. Najbrž si je s tem poskušal pridobiti muslimanske volilce. Vsekakor je naklonjen multikulturalizmu in tudi migrantom, česar pa zaradi prevladujoče francoske miselnosti ne poudarja. Je zagovornik Evropske unije. Na fotografiji: plakat v podporo Macronu nagovarja sodržavljane s sloganom: Bodimo skupaj, vsa Francija! (Foto: Reuters)