Francija je bila v sredo priča najbolj divjemu in agresivnemu soočenje finalistov v zgodovini predsedniških kampanj. Za 48-letno desničarsko populistko Marine Le Pen je bilo veliko pomembnejše oblatiti nasprotnika kot držati se resnice. V dveh urah in pol so se vrstile njene žaljivke in lažnive obtožbe, 39-letni sredinski kandidat Emmanuel Macron pa ji ni hotel ostati ničesar dolžan.

Le Penova se je zaradi velikega zaostanka v podpori odločila, da pred nedeljskimi volitvami napade brez zadržkov, in že takoj v prvi minuti dejala, da je Macron »otrok, ki ga ljubijo elite, Hollande mlajši, kandidat divje globalizacije z njenim bojem vseh proti vsem«. Nekdanjega bankirja pri Rothschildu in Hollandovega gospodarskega ministra je opisala kot kandidata mogočnežev in multinacionalk, sebe pa kot kandidatko ljudstva.

»Klečeplazite pred Merklovo«

Vsaj desetkrat je Le Penova med soočenjem povedala, da se je Macron hvalil s podporo Zveze islamskih organizacij Francije, ki da je proti Judom in homoseksualcem. Najhuje ga je napadla, ko je dejala, da klečeplazi pred nemško kanclerko Merklovo, Brusljem in multinacionalkami. Namigovala je tudi na njegovo 25 let starejšo ženo Brigitte, ki je bila najprej njegova gimnazijska profesorica francoščine: »Z mano se hočete igrati igro učenec in profesor. A to me ne zanima.«

Macron ji je poskušal odgovarjati mirno, kar mu ni vedno uspelo. Večkrat je rekel, da Le Penova govori »neumnosti«, ter jo obtoževal, da »izkorišča strah in jezo« Francozov. »Vi ste predstavnica duha poraza, jaz pa duha francoskega poleta,« je rekel in Le Penovo označil za »parazitko sistema« in dedinjo stranke svojega očeta.