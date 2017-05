Gre za govor, ki ga je imel Fillon 15. aprila. Le Penova je navedla tri dele njegovega domoljubnega govora, ne da bi omenila vir, zaradi česar so jo francoski mediji obtožili plagiatorstva. Primerjava njunih govorov je postala medijska senzacija in sprožila številna vprašanja, kako si je Le Penova sploh lahko privoščila tovrstno napako. A v njenem taboru so to nemudoma opravičili z besedami, da gre pravzaprav za neke vrste poklon Fillonovemu govoru, s čimer naj bi želela političarka pokazati, da želi združevati in da ni strankarska.

Le Penova pravi, da je šlo pravzaprav za medijski trik, s katerim je želela poudariti podobnost med njo in Fillonom, njegove volivce pa potegniti na svojo stran.