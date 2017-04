Po dolgem času, ko je obstoj kluba nekajkrat visel na nitki, se košarkarski Olimpiji obetajo boljši časi. Po naših zanesljivih informacijah je klub po odločitvi sponzorjev začel odplačevati dolgove upnikom, najprej tistim, s katerimi so se lahko dogovorili za poplačilo določenega odstotka zneska. V vodstvu želijo do poletja občutno zmanjšati dolg, ki je pred kratkim znašal okoli dva milijona evrov. Takrat bo, zdaj je že skoraj gotovo, generalni sponzor postal Petrol, novi prvi mož kluba pa predsednik njegove uprave Tomaž Berločnik.

Po številnih obljubah, ki so dolgo časa ostale le to, so se glavni sponzorji Olimpije odločili, da od besed naposled preidejo k dejanjem. S tem je praktično jasno tudi to, da bodo podaljšali sodelovanje s klubom za prihodnje sezone. Med tistimi, ki so končno dobili poplačilo dolgov, so denimo Gašper Potočnik, Aleš Pipan, Klemen Prepelič, Saša Zagorac, Sasu Salin, Marko Marinović, Ronalds Zakis, Mitja Nikolić, športna agencija Pepi Sports, delni izplačili pa sta prejela Dragan Janjić in Luka Rupnik, z obljubo, da bo preostali znesek sledil do poletja.

Ljubljančani so ostali »med živimi« tudi v igri za polfinale, saj so v 9. krogu lige za prvaka v Tivoliju porazili Zlatorog z 88:87. Odločilni točki je dosegel Devin Oliver, ki je popravil zgrešeno polaganje Jana Barbariča. Američan je znova blestel, saj je 20 točkam dodal po devet skokov in pet asistenc, s statističnim indeksom 28 pa vnovič postal Dnevnikov igralec kroga. »Šteje le zmaga, vse drugo, predvsem obramba, pa je bilo pod kritiko,« po tekmi ni bil zadovoljen trener Gašper Okorn.

Pomembno zmago v igri za polfinale so dosegli Hopsi, ki so ugnali Helios. Polzeljani morajo za vstop v izločilne boje v zadnjem krogu premagati Zlatorog. V nasprotnem primeru so med štirimi najboljšimi moštvi v državi Laščani, ki bi z zmago olajšali delo Olimpiji, saj ji ne bi bilo treba slaviti proti Krki, ki si je z uspehom proti Rogaški že zagotovila prvo mesto po ligi za prvaka.

Za prvaka, 9. krog Izidi: Rogaška – Krka 68:72 (15:17, 30:31, 49:51, Ferme 16; Čebular 18), Olimpija – Zlatorog 88:87 (24:24, 49:44, 66:65, Oliver in Jefferson po 20; Špan 21), Hopsi – Helios 83:70 (16:30, 40:36, 69:53, Godler 16; Močnik 14). 1. Krka 9 8 1 700:616 17 2. Rogaška 9 7 2 671:630 16 3. Olimpija 9 4 5 705:672 13 4. Zlatorog 9 4 5 669:671 13 5. Hopsi 9 4 5 647:674 13 6. Helios 9 0 9 588:713 9 Pari 10., zadnjega kroga, jutri ob 18. uri: Krka – Olimpija, Zlatorog – Hopsi, ob 20. uri: Helios – Rogaška.