Slovenska reprezentanca je včeraj z letalom prek Frankfurta in Hannovra ter z avtobusom do Halleja prispela v mesto z okoli 20.000 prebivalci, zvečer pa opravila trening na teniškem stadionu Gerry Weber (kapaciteta 12.000 gledalcev), kjer vsako leto poteka ena izmed generalk za turnir v Wimbledonu. Že pred tekmama z Nemčijo je selektor Veselin Vujović – v Halle je odpeljal 17 igralcev – dejal, da bo priložnost ponudil vsem štirim vratarjem, zato bosta priložnost namesto Primoža Prošta in Urbana Lesjaka dobila Matevž Skok in Urh Kastelic. Z načetim Matejem Gabrom (stegenska mišica) v slovenskem taboru ne bodo tvegali, priložnost bo dobil tudi Staš Skube, ki v Stožicah ni igral, koga bo zamenjal, pa se bo Črnogorec odločil šele danes dopoldne.

Vujović je imel v mislih jajca

Selektor pričakuje, da bo današnja predstava Slovenije povsem drugačna kot v Stožicah, v očeh igralcev pa noče in ne želi videti strahu, kar jim je na zadnjem treningu pred odhodom v Nemčijo v umirjenem tonu tudi povedal. A vseeno še ni pozabil katastrofe v Ljubljani: »V nekem trenutku med tekmo sem pomislil, da nas lahko premagajo za petnajst zadetkov, tako nebogljeni smo bili. Nemci so delovali kot supersonični hitri vlak, mi pa kot stara lokomotiva na tirih. Drži, da ni vsa krivica na mojih igralcih, a tudi jaz nimam čarobne paličice: lahko jih naučim taktičnih različic in še marsičesa, vendar jim ne morem dati tistega, kar naj bi imel vsak moški,« je slikovito opisal Veselin Vujović, ki je seveda mislil na jajca. Kljub številnim kritikam na račun igralcev, njihove igre in vedenja (mnogi še vedno razmišljajo in živijo v slavi po bronasti kolajni na SP, zato jo morajo čim prej pozabiti, pravi) ocenjuje: »Časa za pripravo na tekmo smo imeli zelo malo, a upam, da se bomo predstavili v veliko lepši luči kot v Ljubljani. Nov visok poraz bi bil slaba popotnica pred odločilnima junijskima tekmama s Švico in Portugalsko.«

Marko Bezjak si verjetno niti v najhujših nočnih morah ni mogel zamisliti tako katastrofalnega debija v kapetanski vlogi. »Res je. Še posebej je meni in soigralcem hudo, ker smo razočarali naše navijače, ki so nas spodbujali kljub visokemu zaostanku. Od sebe nismo dali tistega, kar so navijači pričakovali in kar smo pričakovali tudi sami od sebe,« je priznal Marko Bezjak, član Magdeburga in poleg vratarja Primoža Prošta (Göppingen) edini, ki si rokometni kruh služi v Nemčiji. Danes čaka Slovence popravni izpit za sramoto v Stožicah, »Bezo«, za katerega je bila igra Slovenije precej manj sanjska kot njegova poroka z Dominiko pred slabima dvema letoma na ptujskem gradu, pa opozarja: »Predvsem moramo zbistriti misli in umiriti glave. Na treningih smo že preizkusili nekaj novih taktičnih zamisli. Nemce moramo skušati spraviti v položaj, ko bodo nekoliko bolj živčni in nesamozavestni ter bodo naredili kakšno napako več. Na prvi tekmi niso naredili skoraj nobene, mi pa seveda odločno preveč.«