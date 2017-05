Rokometaši so priznanje prejeli na današnji slovesnosti v veliki dvorani predsedniške palače. Pahor jim je red za zasluge podelil za prispevek k uspešnemu razvoju slovenskega skupinskega športa.

Kot so v obrazložitvi nagrade pojasnili v uradu predsednika, je pomlajena slovenska rokometna reprezentanca januarja na svetovnem prvenstvu v Franciji postavila nov mejnik slovenskega skupinskega športa v zgodovini samostojne države. Pod vodstvom selektorja Vujovića in kapetana reprezentance Vida Kavtičnika je moštvo na nepozabni tekmi osvojilo prvo slovensko medaljo na svetovnih prvenstvih v skupinskih športih. S svojo igro je očaralo rokometne in športne navdušence, z borbenostjo in zmagovito športno držo osvojilo srca slovenske javnosti, hkrati pa z bronasto medaljo napisalo novo, posebno poglavje v zgodovini slovenskega športa.