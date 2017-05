Mestni derbiji. Privrženci klubov, ki jih izkusijo, znajo povedati, da so ti posebni, imajo poseben čar. Navsezadnje se zmagovalec vsaj nekaj časa počuti glavnega v mestu, izjeme so morda le (če se omejimo na Evropo) londonski, moskovski in carigrajski, saj je v teh velemestih klubov v elitnih domačih ligah več. Drugod sta takšna, ki sta si po številu navijačev približno enaka, ponavadi dva, med večjimi ligaškimi tekmovanji pa ima največ mest s takšnimi derbiji Italija. Tam se v tej sezoni z njim lahko pohvalijo v Milanu, Torinu, Rimu in Genovi, že prihodnjo sezono pa se bodo bržčas še v Veroni – ob verjetni vrnitvi Hellasa Verone iz serie B. In ta konec tedna je na sporedu torinski derbi.

Ta – med drugim edini, ki ga oba kluba gostita vsak na svojem stadionu, klubi v drugih omenjenih mestih si tega namreč delijo – bo tokrat še posebno zanimiv, pri čemer ravno v povezavi s stadionom lahko začnemo naštevati, zakaj. Prvič: Juventus je na domačem igrišču nanizal že 33 zaporednih zmag, kar je za nogometaše Torina le še dodaten motiv, da ravno oni postanejo tisti, ki bi serijo prekinili. Drugič: Juventus lahko po tem krogu tudi matematično osvoji šesti zaporedni naslov prvaka. Najlažje tako, da zmaga, pri tem pa Roma jutri ne sme zmagati proti Milanu. Torino, ki je trenutno deveti, medtem igra bolj za čast – a le kaj je slajšega kot mestnemu tekmecu pokvariti slavje? Tretjič: Torino je na zadnjih 12 medsebojnih tekmah doživel kar enajst porazov, s čimer je sredi ene izmed najbolj negativnih tovrstnih serij v zgodovini. Četrtič: derbi časovno skoraj povsem sovpada z 68. obletnico ene največjih tragedij v nogometni zgodovini, ko je 3. maja 1949 v hribih nad Torinom strmoglavilo letalo s celotnim moštvom Torina, ki se ga je prijel vzdevek Grande Torino. In to z razlogom: klub je namreč do tragedije, v kateri je življenje izgubilo vseh 31 potnikov, osvojil štiri zaporedne naslove. Petič: z derbijem časovno skoraj povsem sovpada še ena obletnica, s stališča Juventusa precej bolj vesela – na včerajšnji dan pred 15 leti je namreč Juve osvojil naslov v enem najbolj dramatičnih zadnjih krogov v zgodovini lige. Pred njim so bili v igri za »scudetto« trije klubi, Inter, Juventus in Roma, stara dama pa se je po njem na vrh prebila z drugega mesta, medtem ko je bil Inter, pred zadnjo tekmo prvi, po njej šele tretji. Zaradi velikega rivalstva s klubom iz Milana se tega naslova navijači Juventusa spominjajo kot enega najslajših.

Če se s klubske preselimo na raven posameznikov, je dejstvo, da bo vloga najbolj izpostavljenega tokrat pripadla nogometašu Torina. To je Andrea Belotti, ki poleti kaj lahko postane tretji igralec v zgodovini, čigar odškodnina bo devetmestna številka v evrih. Njegova odkupna klavzula (a le za klube zunaj Italije) namreč znaša sto milijonov evrov, predsednik Urbano Cairo pa je že napovedal, da 23-letnega napadalca, ki je v tej sezoni dosegel 25 golov in je prvi strelec lige, za manj ne misli prodati ne v Italijo ne v tujino. Tako naj bi že tudi zavrnil ponudbo Manchestra Uniteda v višini 75 milijonov evrov.

In še to: trener Juventusa Max Allegri naj ne bi preveč kalkuliral in bo počitek pred torkovim polfinalom lige prvakov proti Monacu namenil le malokomu. Sicer pa bo tokratni torinski derbi skupno že 236. Doslej ima Juve sto zmag, Torino 73, z remijem pa se jih je končalo 62.