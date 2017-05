Manchester United v Španiji doslej ni imel veliko uspeha, na 22 tekmah je zmagal le dvakrat. Toda z današnjo zmago v Vigu - Celta sploh prvič igra v polfinalu evropskih tekmovanj - si je priigral lepo izhodišče za napredovanje v finale in še devetič zapovrstjo ostal neporažen v evropski ligi. Junak tekme pa je bil Marcus Rashford z lepo izvedenim prostim strelom.

Prvi polčas je minil brez zadetka. Domačini so bili še najnevarnejši v 11. minuti, ko je iz bližine z glavo streljal Daniel Wass, a za malo zgrešil. Angleži so imeli dve lepi priložnosti, v 20. minuti je Marcus Rashford sprožil z roba kazenskega strela, dobro pa je posredoval vratar domačih Sergio Alvarez. V 36. minuti pa je do strela prišel še Henrih Mhitarjan, Alvarez pa je bil spet na mestu.

V drugem polčasu so najprej zagrozili gostitelji, ko je v 52. minuti s strelom z glavo za malo zgrešil Iago Aspas. Sedem minut pozneje je gostujoči vratar Sergio Romero obranil še strel Pioneja Sista. V 67. minuti pa so gosti povedli. Rashford je malce z desne strani izvedel prosti strel z dobrih 20 metov in zadel v nasprotni del Celtine mreže.

V 75. minuti so imeli Angleži novo priložnost, a jo je Jesse Lingard zapravil s strelom iz bližine, ko je žogo poslal malo mimo vratnice. To pa je bila tudi zadnja priložnost na tekmi.

Kljub zmagi trener rdečih vragov z rezultatom prve tekme v Španiji ni bil pretirano zadovoljen. »Veseli me predstava, ne pa končni izid. Ob polčasu bi morali doseči dva, morda celo tri gole. Tekmo smo poskušali dobiti, a smo veliko priložnosti zgrešili. Proti zahtevnemu tekmecu, smo igrali dobro in kompaktno,« je po tekmi dejal Jose Mourinho in dodatne pohvale namenil edinemu strelcu na tekmi Marcusu Rashfordu. »Je 19-letni mladenič, ki je zaljubljen v nogomet. Po treningih vselej ostaja na igrišču še dodatne pol ure in vadi proste strele.«