Tri dni pred nedeljskim drugim krogom francoskih predsedniških volitev ima sredinski kandidat Emmanuel Macron po anketah še naprej veliko prednost pred skrajno desničarko Marine Le Pen, v odstotkih 59:41. Več kot polovica njegovih volivcev pa bo zanj glasovala samo zato, ker so proti populistki iz vrst Nacionalne fronte. To velja tudi za številne desničarske politike in za izrazito levičarskega kandidata socialistov Benoîta Hamona, ki je v prvem krogu 23. aprila dobil samo 6,4 odstotka podpore. Tudi radikalni levičar Jean-Luc Mélenchon, ki je v prvem krogu dobil kar 19,6 odstotka podpore in je do pred nekaj dnevi vztrajal pri neopredeljenem stališču v času, ko se odloča o usodi Francije in morda vse Evrope, je na pritisk javnosti v nedeljo vendarle opozoril svoje privržence, da bi bilo glasovanje za skrajno desničarko »grozna napaka«.

Le Penova ima zaveznika Pač pa se je z Le Penovo po prvem krogu, v katerem je dobil 4,8 odstotka glasov, zbližal Nicolas Dupont-Aignan, pred tem njen velik nasprotnik na nacionalistični desnici. Sprejel je njeno ponudbo, da bi v primeru njene zmage postal premier. S tem je Le Penova dosegla konec osamitve Nacionalne fronte, saj Dupont-Aignan, voditelj stranke »Vstani, Francija!«, med mnogimi na desnici velja za uglednega politika. Med republikanci, ki so glavna opozicijska stranka, pa se Le Penovi približujejo nekateri sarkozisti, ko pozivajo svoje privržence, naj na nedeljskih volitvah oddajo prazno glasovnico.

Škofi jezni, ker je vrh Cerkve neodločen Vrh francoske Katoliške cerkve se ni odločil za nobenega od finalistov. Judovske, protestantske in islamske verske skupnosti pa zelo jasno zahtevajo glasovanje proti Le Penovi. Takšne izjave so dali tudi številni francoski katoliški škofje, jezni zaradi dvoumnega stališča škofovske konference, ki je vernike pozvala, naj pri glasovanju odločata tudi odnos do beguncev in spoštovanje tradicionalne družine. Še oktobra je škofovska konferenca branila multikulturnost in se uprla nacionalizmu Le Penove. Morda gre zdaj za vpliv papeža Frančiška, ki se presenetljivo noče opredeliti za nobenega od kandidatov. Sicer naj bi po zadnji anketi 46 odstotkov francoskih katoličanov glasovalo za Le Penovo, pri čemer ni večjih razlik med tistimi, ki gredo k maši vsako nedeljo (teh je med Francozi samo 5 odstotkov), in drugimi.

Plagiatorski poklon Ravnanje vrha Katoliške cerkve je voda na mlin Le Penove, gotovo pa ji ne koristi sedanja plagiatorska afera, potem ko je v zadnjih dneh v svojih dveh volilnih nastopih ponavljala cele odlomke iz predvolilnega govora Françoisa Fillona; ta je 15. aprila govoril o francoskih državnih mejah, francoskem jeziku in francoski poti v 21. stoletje. Spomnimo, da je kandidat desnice v prvem krogu za Le Penovo in s tem za uvrstitvijo v drugi krog zaostal za komaj 1,3 odstotne točke, pri čemer so bili zanj najbrž usodni odstotki, ki mu jih je na desnici odvzel Dupont-Aignan. Le Penova je sicer priznala, da je povzela del Fillonovega govora, z besedami, da se mu je tako v bistvu poklonila.