Nonne že štiri leta živi v Sloveniji, diplomiral je iz prava na pariški Sorboni, magistriral na družboslovni fakulteti Sciences Po in tudi na ljubljanski FDV (pri nas s temo Bosna in Hercegovina in Evropska unija). Med drugim je dopisnik spletnega časopisa Le Courrier des Balkans, v katerem poroča o Sloveniji. Leta 2013 je bil nekaj mesecev parlamentarni sodelavec sredinske stranke UDI, ki se je letos razdelila na privržence Françoisa Fillona in Macrona, pri čemer Nonne podpira promacronovo krilo.

Rezultati so pričakovani, četudi so bile možnosti, da pride do presenečenja, velike. Štirje kandidati so bili precej izenačeni in minulo nedeljo je bila Francija pripravljena na zelo različne scenarije. Nekateri so pričakovali prevrat, katastrofo, nekaj izjemnega. To se ni zgodilo. Hkrati rezultati teh volitev vendarle kažejo, da se v 5. republiki, nastali leta 1958, dogajajo velike spremembe: resna kriza dvostrankarskega sistema (izpadla sta kandidata obeh tradicionalno največjih političnih formacij na desnici in levici), pa tudi vse večje nezaupanje Francozov v politiko in elite. Vsekakor te volitve odločajo o tem, kam se bo Francija usmerila na gospodarskem in socialnem področju ter v mednarodni politiki. Če bo zmagal Macron – kar je zelo verjetno – po mojem mnenju na teh treh področjih ne bo velikih sprememb in presenečenj, saj izhaja iz vladajoče elite. Za sabo ima lepo kariero in zdaj je Francozom ponudil program politične sredine, ki vsebuje sicer veliko novega, a obenem znane rešitve.

To je res. Vsekakor Macron ni za velike, globoke spremembe na gospodarskem področju. Predvsem hoče narediti stvari, ki niso bile narejene v preteklosti: izboljšati delovnopravno zakonodajo, izenačiti različne vrste upokojevanj, tako da med poklici ne bo več privilegirancev…

Poskušal bo uresničiti zakon, ki ga je predlagal kot minister za gospodarstvo. Ta zakon je lani sprožil velik odpor, prišlo je do velikih demonstracij in stavk. Gre predvsem za to, da trg delovne sile postane bolj fleksibilen, da bi delodajalci lažje odpuščali in zato tudi lažje zaposlovali. Macron je bil zelo frustriran, ker ni imel večjega uspeha.

Rekel bi, da je to sredinska politika.

Moram reči, da je Macron vendarle veliko bolj kot Fillon občutljiv za socialna vprašanja, kar se najbolj kaže v tem, da namerava za poklicno usposabljanje in izobraževanje brezposelnih porabiti 50 milijard evrov, v revnih predmestjih pa zahteva v osnovnih šolah razrede s po 12 učenci. Res je sicer, da bo za svoje socialno-gospodarske cilje uporabljal zelo podobna sredstva – kapitalistični sistem, svobodno konkurenco – in podobne ukrepe kot republikanci, a cilji njegove politike so veliko bolj socialni od re