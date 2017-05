Četrta dirka letošnje sezone v motociklističnemu razredu motoGP in prva letošnja v Evropi bo ta konec tedna na sporedu v Jerezu. Počasi bodo stvari postajale vedno jasnejše: je Yamaha obdržala prednost z začetka sezone ali jih je Honda že ujela? Kaj je padec na zadnji dirki pomenil za samozavest Mavericka Vinalesa? In tudi, kdaj se bo zares »začela« sezona za Jorgeja Lorenza in Ducati?

Zmaga Marca Marqueza v Austinu je dala Hondi prepotrebnega zagona, ki je nujen v boju z Yamaho, saj je bilo že od začetka sezone dalje jasno, da je Yamaha tudi letos pripravila odličen motocikel. Honda pa se bojuje z nekaterimi težavami, katere pa predvsem Marc Marquez ponovno s svojim talentom vsaj delno kompenzira na svoj način, le da gre včasih mladi Španec tudi korak predaleč, zato mu padci tako na treningih kot tudi na kakšni dirki niso povsem tuji. Vendar je do zdaj steza v Jerezu Hondi ustrezala, na njej je drugi njihov dirkač Dani Pedrosa že trikrat zmagal, Marquez pa le enkrat, je pa zato do zdaj tukaj petkrat stal na zmagovalnih stopničkah in trikrat dirko začel z najboljšega startnega mesta. Oba pa se zavedata, da bo ozka in precej »zaprta« konfiguracija ponovno veliko zahtevala od motocikla. »Po treh dirkah zunaj Evrope se veselim ponovno nastopiti v Španiji. Domači navijači so vedno dobra spodbuda, posebej zdaj, ko smo po zmagi v Austinu dobili dober občutek, da je osnova dobra, a vemo tudi, da se bomo morali še zelo potruditi pri razvoju. Najbolj pomembno bo, da bomo takoj razumeli obnašanje motocikla na tej stezi, da ne bomo izgubili preveč dragocenega časa,« je svoje obete komentiral aktualni svetovni prvak Marc Marquez.

Trenutno vodilni v skupni razvrstitvi, Yamahin dirkač Valentino Rossi, si seveda prav tako želi dobre dirke. V Jerezu ima vse pogoje, da bi to tudi bila, saj je na tej stezi sedemkrat zmagal. »Nikoli si nisem mislil, da bom na dirke v Evropi prišel kot vodilni v točkovanju. Seveda sem tega vesel, posebej ker smo uspeli v zadnjem času odpraviti nekaj težav na motociklu, kar se takoj pozna na samih dirkah. Vem pa tudi, da bo Maverick zdaj še dodatno motiviran, da bi pred sovjimi navijači slavil novo zmago,« je še povedal Valentino Rossi. Vinales bo za vsako ceno skušal popraviti slab vtis, ki ga je pustil po Austinu, ta odstop je bil zanj namreč lepo opozorilo, da vsemu talentu in odlični tehniki navkljub v samem vrhu ni veliko prostora za napake. »Padec v Austinu je že za nami, lahko sem vesel, da se pri tem nisem poškodoval, a seveda ostajamo več kot konkurenčni na vsaki stezi. Verjamem, da se bomo tudi v Jerezu bojevali za zmago, najbolj pomembno bo, da bom lahko od prvega do zadnjega kroga dirkal na vso moč, to je recept za zmago v Jerezu, poleg tega mi motivacije trenutno res ne manjka,« je še dodal Maverick Vinales.

Jerez pa že do zdaj ni bil ravno Ducatiju najljubša steza, Jorge Lorenzo pa »začetek sezone« zdaj prestavlja z dirke na dirko. Španec si verjetno ni predstavljal tako težkih uvodnih dirk. »Za nami so tri presneto težke dirke. Malo smo se uspeli izboljšati na vsaki od njih, a smo še daleč od Yamahe in Honde. Vemo tudi, da Ducatiju ta steza nikoli ni posebej dišala, a vseeno se dirke veselim, predvsem zaradi španskih ljubiteljev motociklizma, tukaj je vedno pravi moto praznik,« pravi Jorge Lorenzo . Vendar se Lorenzo ne more več dolgo »skrivati« le za Ducatijevim motociklom, mnogi poznavalci že menijo, da Španec enostavno zaradi svoje mentalitete ni pravi voznik za italijansko ekipo. Nekdanji dirkač Loris Capirossi pa meni, da je Lorenzo pričakoval povsem drugačen motocikel: »Posebej na stezah, kjer Ducati ni najhitrejši, mora na tem motociklu sedeti dirkač z določeno mero agresivnosti. Lorenzo pa v tej obliki, kakršno zahteva Ducati, te agresivnosti nima v sebi, zato bodo imeli na takih stezah še več težav.«