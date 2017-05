Z letošnjim poletnim naborom se je Ikea nekoliko odmaknila od svoje značilne minimalistične estetike in nam prinaša pohištvo iz ratana in tekstilne izdelke v barvitih potiskih po navdihu jugovzhodne Azije. Lična kolekcija za uživanje na prostem je osvežujoče lahna in za kanček tudi boemska. Ko željno pričakujemo toplejše spomladanske in poletne dni, nas Ikea s kolekcijo Poletje 2017 opogumlja, da se poslovimo od rutine in pozdravimo svobodo ter spontanost.

Ratan je poletni hit Pohištvo iz ratana je Ikein poletni hit. Kolekcija Mastholmen je izdelana iz stoodstotno recikliranega materiala, v njej pa so stranska mizica, klubska miza, naslonjač in sedež »za zaljubljence«. V naboru lahkega pohištva iz linije Hamo pa najdemo stol za plažo, zložljivi stol in stolček, ki ga zlahka postavimo na kateri koli zabavi. Za sproščen počitek kjer koli pa poskrbi viseča mreža Riso s stojalom Garo.

Dekoracija po azijskem navdihu Kose iz ratana vsebuje tudi omejena serija Jassa, ki se navdihuje po indonezijskem in azijskem dizajnu. Pet oblikovalcev je po vzoru indonezijske in vietnamske domače obrti ustvarilo nabor živahnih in eklektičnih dekorativnih predmetov in pripomočkov, ki so kot nalašč za poletje. Izdelki, ki so kot nalašč za pustolovščine in zabavo na prostem, med drugimi vključujejo prte za mizo, okrasne blazine, pladnje v drznih vzorcih ter krožnike in kozarce v pastelnih barvah.