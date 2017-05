Polfinale med Monacom in Juventusom so nogometni strokovnjaki že označili za obračun kontrastov. Monaco ima najmlajšo in strelsko najučinkovitejšo zasedbo v ligi prvakov, Juventusova pa je najbolj izkušena in obrambno zanesljiva. Tudi zato stavnice v polfinalu prednost dajejo stari dami, ki vse od januarja, ko je presedlala na sistem 4-2-3-1, deluje dominantno. »Z gotovostjo lahko trdim, da smo se razvili v kompaktno, uravnoteženo in zanesljivo moštvo. Igralci v obrambi že vrsto let igramo skupaj tako v klubu kot v reprezentanci. Med nami vlada simbioza,« meni Giorgio Chiellini. Steber Juventusove obrambe ne govoriči v prazno, saj so italijanski prvaki na zadnjih desetih tekmah lige prvakov prejeli le dva gola.

A Chiellini je z 32 leti le eden od številnih izkušenih nogometašev pri črno-belih. Mednje gre zagotovo prišteti tudi Gianluigija Buffona, Leonarda Bonuccija, Danija Alveas, Maria Mandžukića in navsezadnje tudi Samija Khediro. Slednji zaradi kartonov danes v Monacu ne bo imel pravice nastopiti, zato ga bo bržkone nadomestil Claudio Marchisio. Ob tem velja pristaviti, da bo Juventus še nevarnejši na povratni tekmi čez teden dni, saj je na domačem stadionu neporažen že neverjetnih 49 tekem.

A granitna obramba Juventusa bo danes na hudi preizkušnji, saj ji bo nasproti stal izvrsten napad Monaca. Nogometaši iz kneževine v francoskem prvenstvu nezadržno korakajo proti prvemu naslovu prvaka po letu 2000, pri čemer navdušujejo s svojim atomskim napadom, ki je zabil že 95 zadetkov oziroma 20 več kot njihov največji tekmec Paris Saint-Germain. Trener Leonardo Jardim proti Italijanom svoje upe polaga tudi v komaj 18-letnega čudežnega dečka Kyliana Mbappeja. Najstnik je v izločilnih bojih najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja dosegel pet golov, zaradi česar ga številni že vidijo kot naslednika slovitega Thieryja Henryja. »Imamo veliko kakovostnih posameznikov in vsi dihamo drug za drugega. Tudi zato ima ekipa toliko različnih strelcev. Resnično si želimo nekaj osvojiti, za to pa se ne smemo zanašati le na posameznike. To je najboljši način za osvajanje lovorik,« je prepričan Kylian Mbappe, ki je s soigralci letos v Evropi dosegel že 22 golov.

Ob tem velja posteči s še enim statistično zanimivim podatkom – čeprav Juventus v evropskih pokalih ni še nikoli izpadel proti francoskemu nasprotniku, pa je na enajstih polfinalnih gostovanjih zmagal le dvakrat.