Za abrahama si je poslovnež priredil veliko zabavo v zagrebškem Študentskem centru, ki se je začela s koktajli in končala pozno v noč s plesom, za katerega je glasbo vrtel prav Tedeschi, sicer v prostem času DJ z umetniškim imenom SMS Deutsch. Na zabavo je bilo povabljenih 200 gostov, med njimi tudi nekdanji hrvaški premier Zoran Milanović. Med koktajli in plesom so se gosti zabavali na koncertu. Kot prvi je nastopil frontmen britanske skupine Sued Brett Anderson, bogatašev prijatelj, saj je že večkrat letoval pri njem na Hvaru. Nato so goste zabavali ameriška skupina The B-52 pa hrvaški Pips, Chips & Videoclips, kot zvezde večera pa si je slavljenec najel škotsko skupino Franz Ferdinand. Za izbrano ponudbo jedi je poskrbela ekipa luksuzne zagrebške restavracije Noel. Namesto daril so goste prosili, da denar nakažejo na račun organizacije, ki skrbi za pomoč sirotam.

To sicer ni prvič, da je Emil Tedeschi organiziral veliko zasebno zabavo. Ko je pred tremi leti 50. rojstni dan slavila njegova žena Maja, ji je podobno zabavo presenečenja organiziral v Koebenhavnu, na kateri je nastopila francoska skupina Nouvelle Vague. Zakonca, ki imata dva otroka, živita v zgodovinski zagrebški vili, veliki tisoč kvadratnih metrov, poleti pa v malo manjši vili na Hvaru.

Pripravila Manja Rošini