Kdo bi si mislil, da bo serija 13 Reasons Why, ki je nastala po mladinskem romanu Jaya Asherja izpred desetih let z naslovom Trinajst razlogov, povzročila tak vihar, kot divja po Ameriki te dni in ki bi glede na to, da serijo zaradi dostopnosti Netflixa dobro poznajo tudi najstniki v Sloveniji, lahko pripihal tudi do nas. Bojazen, da bi slovenske šole tako kot ameriške staršem začele pošiljati opozorilna pisma, naj se pazijo serije, so verjetno odveč, a bi si to pred 30. marcem, ko je serija 13 Reasons Why prišla na Netflix, težko zamislili tudi v Ameriki. Pa se je zgodilo prav to.

Serija o 17-letni dijakinji, ki zaradi nadlegovanja vrstnikov naredi samomor, za seboj pa pusti 13 avdiokaset s svojo zgodbo, je v trenutku postala hit med mladimi, čeprav ima oznako, da je primerna le za zrelo občinstvo, v treh tednih pa je bilo v povezavi z njo objavljenih 11 milijonov tvitov. S tem je postala serija, o kateri se je letos na twitterju največ pisalo, z nekaj sto na nekaj deset tisoč pa je poskočilo tudi število sledilcev doslej neznanim igralcem iz serije na tem družbenem omrežju.

Samomor je v Ameriki med mladimi, starimi od deset do 24 let, drugi najpogostejši razlog za smrt, vsako leto pa jih še okoli 160.000 potrebuje nujno medicinsko pomoč zaradi poškodb, ki so si jih zadali sami. Število samomorov v isti starostni skupini narašča tudi med mladimi v Veliki Britaniji, kjer jih zaradi samomora umre 15 na 100.000, v Avstraliji pa še več, 50 na 100.000. Takšnih, kot je glavna junakinja Netflixovega hita Hannah Baker, torej ni malo. Takšnih, kakršni so Hannah z nadlegovanjem privedli do samomora, pa tudi ne. Serija nagovarja oboje, poleg tega pa še vse tiste okoli njih, ki ničesar ne opazijo.

Kaj 13-delno serijo dela tako popularno, da jo večina mladih pogleda v dveh dneh, ni težko ugotoviti. 13 Reasons Why namreč govori o večni muki najstnikov – nadlegovanju v šoli, ki se staršem morda zdi muha enodnevnica, otrokom pa je vsaj v času, ko obiskujejo šolo, to največji problem v življenju. A ne samo to, serija, ki jo je koproducirala pevka Selena Gomez, s 118,5 milijona sledilci najbolj priljubljena oseba na instagramu, poleg tega pa tudi oseba, ki je javno priznala, da se je borila s samomorilskimi mislimi, se obenem ne izogne niti samomoru, saj ga napade grafično, kot ga le lahko. Skratka, teče kri. In to menda zato, da bi je nekoč med mladimi teklo manj.

Posebna navodila za ogled

Nihče ne meni, da serija ni pomembna, niso pa si enotni, ko gre za vprašanje, ali gre za serijo, ki bi jo mladi morali videti. »Medtem ko producenti trdijo, da je njihov namen začeti pomemben dialog o nadlegovanju v šoli in samomoru, strokovnjaki za duševno zdravje izražajo globoko skrb, da bodo mladi razumeli serijo tako, kot da poveličuje in romantizira samomor, še bolj pa jih skrbi, kakšen odziv bo to spodbudilo pri ranljivih otrocih,« so v eni od zasebnih newyorških šol zapisali v pismu, ki so ga poslali staršem. V Montclairu v New Jerseyju so podobno pismo razposlali z vseh tamkajšnjih javnih šol in v njem zapisali še: »Čeprav je serija fiktivna, je izjemno nazorna in vključuje tudi več prizorov posilstva, zaradi česar povzroča utemeljeno skrb za duševno varnost tistih, ki jo gledajo.«

Ameriška zveza šolskih psihologov serije ni popolnoma odsvetovala, je pa izdala opozorila in navodila učiteljem in staršem, kako naj »ravnajo« z njo, medtem ko sta proti njej precej bolj agresivno nastopila ameriški center za nadzor bolezni in preventivo in avstralska organizacija za duševno zdravje Headspace. Prvi so opozorili na možnost epidemije samomorov, drugi pa na to, da prav zaradi serije 13 Reasons Why dobivajo več klicev in elektronskih sporočil otrok in staršev.