»Kot Amazonovo stranko smo vas želeli obvestiti, da je Prime Video, naša globalna videoplatforma, zdaj na voljo tudi v vaši državi. Začnite svoj brezplačni preizkus, da boste uživali koristi Prime Videa,« je Amazon minuli teden obveščal svoje stranke, ki so Amazon doslej uporabljale za nakupovanje knjig in drugih izdelkov v ponudbi največje spletne trgovine na svetu.

Prime Video, drugi najbolj priljubljen ponudnik videovsebin, ki po svoji razširjenosti še vedno precej zaostaja za Netflixom, novim naročnikom ponuja enotedenski brezplačni preizkus, ko se ta izteče, pa pol nižjo naročnino za prvih šest mesecev. Ta tako znaša tri evre namesto šestih oziroma 2,99 evra namesto 5,99. Cena je, vsaj v primerjavi z Netflixom, ugodna, saj jo pri slednjem najceneje odnesete z osmimi evri (7,99), a za ta denar ne boste dobili visoke resolucije, omogoča pa le eno predvajanje v istem času, medtem ko je za storitev premium treba plačati 12 evrov (11,99). Za ta denar boste dobili visoko resolucijo in ogled vsebin na treh napravah hkrati, torej to, kar za pol manj ponuja Amazon.

Največja razlika med Netflixom in Amazonom je pri serijah, sploh serijah lastne produkcije. Pri Netflixu skoraj ne mine teden, da ne bi predstavili kakšne nove serije, ki so jo producirali sami ali pa zanjo odkupili distribucijske pravice od druge televizije, Prime Video pa je nekoliko bolj skromen. Ko gre za serije drugih televizij, boste za predvajanje najnovejših epizod, ki so vzporedno na ogled na televiziji, ki jo je posnela, morali plačati posebej, ko gre za serije lastne produkcije, pa Prime Video stavi predvsem na dramo Goliath, distopično The Man in the High Castle, črno komedijo Transparent, komedijo Mozart in the Jungle ter na avtomobilistični spektakel The Grand Tour, ki ga snema nekdanja ekipa Top Geara.

Manj denarja običajno pomeni tudi manj muzike, v tokratnem primeru manjšo ponudbo filmov in serij na strani Amazonovega Prime Videa. Ko gre za celovečerne filme, so pri obeh ponudnikih večinoma na voljo hollywoodski filmi, ki so nastali v zadnjem desetletju, ter nekaj klasik od 80. let naprej, je pa zato na Netflixu bistveno večja ponudba dokumentarnih filmov. Enako Netflix prekaša Prime Video v obsegu otroških vsebin, čeprav je plus na Amazonovem servisu ta, da je mogoče najti tudi poseben oddelek za japonske animeje.

Na Netflixu več profilov, na Amazonu več jezikov

Ko gre za uporabniško izkušnjo, med Netflixom in Prime Videom ni večjih razlik. Oba lahko uporabljate na računalnikih, pametnih tablicah, telefonih in pametnih televizijah, nekaj serij in filmov pa, če jih boste gledali, ko ne boste imeli dostopa do prenosa podatkov, lahko snamete in shranite na svoj računalnik za kasneje. Pri Amazonu se je treba malo navaditi na popolnoma drugačno ime platforme, torej Prime Video, ko enkrat vstopite vanjo, pa vizualno zelo spominja na Netflix. Seznam filmov in serij je pregleden, lahko jih je iskati, prav tako pa si eden in drugi zapomnita, kje ste ostali pri gledanju filma ali serije, ter vam to pokažeta na kateri koli napravi, ki jo boste pri ogledu uporabljali naslednjič.

Netflix omogoča tudi več različnih profilov, tako da bo drugi član gospodinjstva ali prijatelj, s katerim si delite naročnino, filme in serije gledal prek svojega profila in ne bo delal zmede na vašem profilu, Amazon pa tega ne ponuja. Je pa zato njegov Prime Video bogatejši, ko gre za zbirko podpisov in sinhronizacij. Netflix v Sloveniji v obeh primerih ponuja samo angleški in italijanski jezik, Prime Video pa poleg teh dveh še španščino, portugalščino, nemščino in francoščino. Dobrih plati pri enem in drugem je tako kar nekaj, a na koncu vseeno pretehta ponudba, ki je pri Netflixu v tem trenutku še neprekosljiva.