Emilia Clarke (Daenerys), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) in Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lanister) so po poročanju portala The Express podpisali »zlate pogodbe«, na osnovi katerih bodo v žep za vsako od epizod pospravili vrtoglav, milijonski znesek. Skupno naj bi zgolj za nastopanje v sedmi sezoni (premiera bo 17. julija) zaslužili po 18,4 milijona evrov.

Pred tedni je o novih pogodbah peterice poročal že portal The Hollywood Reporter, po njihovih informacijah pa naj bi na epizodo dobili »zgolj« okoli milijon evrov. Povišanje vsote plačila naj bi bil rezultat t. i. bonus klavzule, saj naj bi peterica prejela odstotke od predvajanja serije v tujih državah, kakor tudi odstotke od predvajanja ponovitev.

S takšnim zaslužkom bo peterica podrla rekord na področju plač televizijskih igralcev. Zvezdniki serije Veliki pokovci (Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar in Simon Helberg) so od leta 2014 plačani po okoli 900.000 evrov na epizodo, podobno vsoto pa so pred leti prejemali že zvezdniki priljubljenih Prijateljev.