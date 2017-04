»To je novinarska fikcija,« so zapisali odvetniki Cristiana Ronalda po tem, ko je nemška revija Der Spiegel objavila dolg zapis o tem, kako naj bi nogometni superzvezdnik leta 2009 v Las Vegasu posilil dekle, nato pa ji plačal za molk.

Zgodba je prišla na dan v sklopu dokumentov Football Leaksa. Nemški časopis je pridobil pismo, ki ga je žrtev poslala nogometašu, in sporazum o molku, ki sta ga podpisala nekaj mesecev kasneje. Dejanje se je zgodilo 12. junija 2009 v hotelu Palms Palace v Las Vegasu, v apartmaju 57306. Ronaldo je bil v Ameriki na počitnicah s sorodniki. Susano K., kot jo imenujejo v članku, je spoznal tistega večera, jo kasneje poklical in jo povabil na zabavo v svojo luksuzno hotelsko sobo. Prišla je s prijateljico, večina gostov se je kopala v jacuzziju na terasi. Ronaldo naj bi ji sledil v sobo, kjer se je preoblačila v kopalke, jo začel poljubljati in jo, čeprav se je branila, posilil. V pismu opisuje bel rožni venec, ki ga je videla okoli Ronaldovega vratu, pa tudi da ji je po dejanju dejal, da je 99 odstotkov časa dober fant ter da ne ve, zakaj včasih ni, ona pa ga je vprašala, kaj si bo o njegovem dejanju mislil bog. Naslednji dan je poklicala policijo, prijavila posilstvo in odšla v bolnišnico na pregled. Toda dlje od prijave policiji zadeva ni prišla. Nekaj mesecev kasneje sta dekle in Ronaldov odvetnik sklenila sporazum, kjer je v enajstih členih zapisano, da bo v zameno za 375.000 dolarjev odstopila od obtožb, uničila vse dokaze in nikoli ne bo spregovorila o tem. Novinarji Der Spiegla so našli domnevno žrtev, ki je sedaj v tridesetih letih in živi v hiši svojih staršev v premožnem predelu Las Vegasa. Z novinarji ni hotela govoriti. Ronaldovi odvetniki pa so zagrozili s tožbo, češ da članek temelji na dokumentih brez navedenih imen. V sporazumu je dekle res poimenovana kot gospodična P., Ronaldo pa gospod D.

Ronaldo je bil nekoč že osumljen posilstva. Leta 2005 je policija preiskovala tedaj 20-letnega nogometaša zaradi suma posilstva v londonskem hotelu, kar je Ronaldo seveda zanikal. Der Spiegel je po Ronaldovem zanikanju zgodbe objavil sporočila SMS med nogometašem in njegovim odvetnikom Osóriem de Castrom, ki sta si jih pošiljala med pogajanji o zamolčanju zgodbe. Tedaj je Ronaldo odgovoril, da je 950.000 dolarjev, kolikor je sprva zahtevala žrtev, preveč, nazadnje pa je pristal na dogovorjeno vsoto – po priporočilu odvetnika, da je to sicer veliko, a je to najbolje, ker se bo tako vse skupaj končalo. Nemški časopis je objavil še dokument, ki ga je podpisal Ronaldo in v katerem je nedvoumno zapisano, katere psevdonime je uporabljal v pogajanjih.