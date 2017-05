V takih primerih se je najbolje izogniti specifičnim in na spol vezanim barvam, kot sta rožnata in svetlo modra, toda to še ne pomeni, da se morate omejiti na belo ali svetlo rumeno. Ponujamo vam šest dizajnerskih predlogov za okrasitev otroške sobe, v kateri se bosta dobro počutila tako sin kot hčerka.

Barve za oba spola Žajbljevo zelena, svetlo siva ali vodno modra barva delujeta dobro za oba spola, prav tako umirjene črte, priporočajo notranji dekoraterji. Začnite z nevtralnimi barvami, kot sta siva ali bež, za stene in nato dodajte v prostor še druge barve in potiske. Zelene dekorativne poudarke lahko mešate z oranžnimi ali turkiznimi, dobri kombinaciji pa sta tudi oranžna in morda ter rdeča in mornarska.

Izognite se tematskim motivom Dekliška postelja z zastori ne deluje ravno dobro s fantovsko posteljo v obliki gasilskega tovornjaka, zato se v deljeni otroški sobi raje izognite tematskim motivom. Opremite jo v bolj klasičnem in ne toliko na starost vezanem slogu, kar bo otrokoma in vam prišlo prav, ko bosta prerasla najnežnejša leta.

Pustite otrokoma nekaj avtonomije Rezultat uskladitve dizajna otroške sobe je veliko bolj uglajen videz, toda nič ni narobe, če otrokoma dovolimo, da vsak po svojem okusu okrasita svoj del prostora. Naj si sama izbereta stensko okrasje, na primer samolepilno nalepko, preprogo pred posteljo in okrasne blazine. Oblike naj se ujemajo, barve pa so lahko po njunem okusu.

Okrašujte pametno Izbira pravih detajlov lahko pomaga pri enotnem videzu otroške sobe za fantka in punčko. Umetniške slike ali grafike so odličen začetek, pomislite pa tudi na dekoracijo z izobraževalnim namenom, denimo zemljevide, kocke s črkami, vintidž otroške knjige ali globuse. Vsi ti dekorativni predmeti predstavljajo most med spoloma.

Pohištvo za oba V otroški sobi potrebujete dovolj shranjevalnega prostora za igrače, knjige in vse drugo, kar povzroča nered, saj imajo današnji otroci kopico stvari. Dobro premislite o organizaciji prostora, da zadosti potrebam obeh otrok. Klopca ali otomana s predalom ob vznožju ene in druge postelje služi za shranjevanje igrač, v sobo pa lahko postavimo tudi predalnika, v katerih otroka spravljata vsak svoja oblačila. Sredi sobe naj stoji risalna miza, ki si jo otroka delita, ko pa bosta prestopila šolski prah, bosta potrebovala vsak svojo pisalno mizico.