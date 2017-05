Hokejisti iz New Yorka so po dveh porazih s senatorji iz Ottawe vendarle dosegli zmago. Tokrat so bili bistveno bolj prepričljivi. Uvodoma je v prvi tretjini zadel Mats Zuccarello, ki je slabih osem minut kasneje še podal ob povišanju vodstva, ko je po napaki vratarja Ottawe Craiga Andersona zadel Michael Grabner.

Ko sta v drugem delu zadela še Rick Nash in Oscar Lindberg, je bila Ottawa v izgubljenem položaju. Senatorji so do konca uspeli doseči le častni zadetek, ko je čudovito izza gola podal Bobby Ryan, brez težav pa je nato v prazno mrežo plošček poslal junak prejšnje tekme Jean-Gabriel Pageau. »Izgubili smo že v prvi tretjini. Bili so pripravljeni in željni dokazovanja, skorajda že obupani, mi pa jim nismo bili kos,« je priznal gostujoči strateg Guy Boucher.

Nashville eno tekmo oddaljen od konferenčnega finala Bistveno bolj izenačeno in razburljivo je bilo na drugi tekmi med Nashville Predators in St. Louis Blues. Plenilci so imeli možnost pobegniti v seriji in z goloma v zadnji tretjini in le enim prejetim jim je to tudi uspelo. Po odbijanju je najprej zadel Ryan Ellis. Poslastica tekme je bil nato zadetek Jamesa Neala, ki je obrambi St. Louisa ukradel plošček in s strelom iz vzvratnega gibanja zadel ob stičišču desne vratnice in prečke. Kljub manj zadetkom je bilo srečanje zelo zanimivo, oba vratarja sta bila zelo razpoložena, tekmo pa je zaznamovala tudi izredna požrtvovalnost igralcev pri obrambnih nalogah. Podobno natančno je za znižanje rezultata na 1:2 slabe štiri minute pred koncem zadel Joel Edmundson.