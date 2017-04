Pittsburgh nadigral Washington, Pageu s štirimi zadetki junak Ottawe

V ligi NHL so sinoči hokejisti odigrali dve tekmi drugega kroga končnice na vzhodu, po katerih zdaj Ottawa in Pittsburgh vodita z 2:0 v zmagah. Pingvini so v gosteh nadigrali Washington s 6:2, Ottawa pa po dveh podaljških New York Rangers s 6:5.