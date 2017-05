Slovenska hokejska reprezentanca je sklenila enomesečne priprave pred petkovim odprtjem svetovnega prvenstva skupine A v Parizu. Izbrani vrsti deveti nastop med elito prinaša zahteven začetek dolgega turnirja, saj se bo ob koncu tedna najprej pomerila s Švico, dan pozneje pa še z branilko naslova Kanado.

Slovenija pričakuje, da bo do zadnjega piska sirene ostala v igri za točke že na premieri s Švico, ki je pred štirimi leti v Stockholmu do vrha napolnila mrežo Andreja Hočevarja in Roberta Kristana (7:1), ki v Pariz ne bosta odpotovala. Selektor Nik Zupančič je po kriteriju pravičnosti izbral petindvajseterico hokejistov, ki bodo na francoskem mundialu poskušali obstati v skupini A, kar sedanji generaciji članske reprezentance ni uspelo še nikdar. Zupančič je na zadnjih pripravljalnih tekmah uigraval peterke glede na trenutno formo igralcev in njihovo kakovost, zato je pričakovati, da pred začetkom šampionata ne bo bistveno posegal v postavo.

Vratarski položaj številka ena je pričakovano rezerviran za Gašperja Krošlja. Udarni napad bodo ob branilcih Sabahudinu Kovačeviču in Mitji Robarju sestavljali Žiga Jeglič, Rok Tičar in Robert Sabolič, ki bodo tudi v prihodnji zimi nastopali v močni ruski ligi KHL. Zupančič je v drugo peterko postavil branilca Aleša Kranjca in Luko Vidmarja ter napadalce Jana Urbasa, Jana Muršaka in Miho Verliča. Muršak je tako kot Jeglič ravno pred dnevi dobil potrditev, da bo v novi sezoni član Torpeda iz oddaljenega Nižni Novgoroda, kar jima zagotavlja dodatno mirnost pred začetkom prvenstva. V tretjem napadu bodo zaigrali branilca Blaž Gregorc in Klemen Pretnar ter napadalci Žiga Pance, Boštjan Goličič in David Rodman, v četrtem napadu pa je selektor našel prostor za branilca Andreja Tavžlja in Matica Podlipnika ter napadalce Kena Ograjenška, Aleša Mušiča in Anžeta Kuralta. Na jutrišnjem letalu za Pariz bodo še Nik Pem, Jurij Repe, Matija Pintarič in Luka Gračnar, s seznama reprezentance pa je kot zadnji odpadel Miha Štebih.

Selektor Zupančič je priznal, da je imel zahtevno delo pri izboru hokejistov za prvenstvo. Smola s poškodbami se je za zdaj v velikem loku ognila slovenske vrste, nastop za reprezentanco pa je od vseh razpoložljivih hokejistov odpovedal le prvi zvezdnik Anže Kopitar. Slovenija je v času priprav odigrala šest pripravljalnih tekem, na katerih je dosegla štiri zmage in dva poraza. Ravno zadnji obračun v Sankt Peterburgu proti ruski selekciji do 25 let je slovenski vrsti dal največ odgovorov pred odhodom v Pariz, saj je ritem igre že spominjal na prvenstvo najvišjega razreda. Slovenija je obračun z rezervno rusko vrsto izgubila (3:5), vendar je selektor Zupančič pohvalil zavzetost igralcev. Ali se je hokejski zvezi tokrat le posrečil izbor tekmecev med pripravami, bo pokazal že sobotni test s Švico. Slovenija je prvenstva skupine A v prejšnjih letih tudi zaradi neprimernega izbora tekem vedno začela v slabši formi kot nasprotniki.