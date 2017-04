»Ne želimo take Evrope,« sporočajo protestniki. Protest so v le nekaj dneh organizirali prek družbenega omrežja, protestniki pa obljubljajo, da je to prvi od tovrstnih dogodkov, na naslednjih se bodo pridružili še domačini. »Prišli so nas podpreti proti ukrepom EU. Želimo delati, tisti, ki dnevno potujejo v Slovenijo, Italijo, čakajo po štiri ure. Imeli smo referendum za vstop v EU, zanj se je odločilo 70 odstotkov državljanov Hrvaške. Dobili pa smo bodečo žico, zdaj še kolone. Mi živimo od turizma. Vinarji, kmetje ... kdo nam bo povrnil škodo. Naj razmislijo in odprejo meje,« je za Radio Slovenija povedala organizatorka Biljana Korenić in dodala, da so protest priredile ženske, pripravljene pa so iti tudi do Bruslja.

Cerar: V primeru več kot 15-minutnega zastoja bo mogoče preiti na ciljno usmerjen nadzor