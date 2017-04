Po neuradnih informacijah je Tusk pokazal razumevanje, pozval h konstruktivnosti ter pozdravil tristranski sestanek Slovenije, Hrvaške in Evropske komisije. V izjavi pred vrhom EU o brexitu dvostranskega srečanja s slovenskim premierjem ni komentiral.

V petek so viri pri EU Tuskovo stališče o težavah na slovensko-hrvaški meji pojasnili z besedami, da je treba najti rešitev, ki bo omogočila čim bolj gladko gibanje v EU, kar je pomembno zlasti v luči prihajajoče poletne sezone.

Very constructive meeting with @eucopresident on the implementation of the #Schengen border code amended in the view of #EU security issues. pic.twitter.com/nEmqOKk17y