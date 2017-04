Povabilo ugledne pravne fakultete je sprejel z nejevero, a prav tako si zdaj 41-letni Shon Hopwood ob odpustitvi iz zapora leta 2009 ni mogel predstavljati, da bo v naslednjih letih ne le končal študij prava, ampak s soglasno odločitvijo odbora pravnega združenja ameriške zvezne države Washington opravil odvetniški izpit. Shon, rojen v David Cityju, mestu z manj kot tri tisoč prebivalci v Nebraski, je veljal za bistrega, a za šolo ne preveč zainteresiranega učenca. Zanj je bila pomembna košarka, ta pa mu je tudi pomagala, da se je lahko vpisal na kolidž. Ker je bil več na igrišču kot v učilnici, so ga izključili, po neprivlačnem delu na živinski farmi v domačem kraju pa se je odločil za vojaško službo. Dve leti je prebil v uniformi, nato pa zbolel za vnetjem trebušne slinavke in skoraj umrl v bahrajnski bolnišnici. Odpuščen iz vojske se je znova znašel v Nebraski in pri triindvajsetih s prijateljem oropal prvo banko. Sam je »prišel na okus« in oropal še nekaj bank, preden ga je aretiral FBI. Sodnik Richard Kopf ga je poslal za ducat let v zapor, prepričan, da »ga je samo širokoustenje, brez kakšne vrednosti«, ko je ob priznanju krivde obljubljal, da se bo spremenil. A se je dejansko spremenil. V zaporu je ugotovil, da je najprijaznejši kotiček knjižnica, in se zapičil v pravno literaturo. Začel je tudi pisati pritožbe svojim sojetnikom, vse do vrhovnega sodišča. V sodbah je odkrival odvetniške napake in dosegel znižanje kazni kar nekaj zapornikom. S svojim zaporniškim odvetništvom si je po prihodu na prostost odprl pot na študij prava in zanj prejel tudi štipendijo. Doštudiral je na pravni fakulteti v Seattlu, prakticiral pri tamkajšnji zvezni sodnici Janice Rogers Brown, zdaj pa študente prava na univerzi Georgetown poučuje, da mora odvetnik stopiti tudi v kožo obsojenca, če hoče pošteno opraviti svoje delo.