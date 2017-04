»Oče, predvojni komunist, je za posledicami mučenja v beograjski Glavnjači umrl 2. maja 1942, ko sem imela petnajst mesecev. Ob angleškem bombardiranju Beograda sem izgubila babico, teto in strica po očetovi strani, mama pa je bila hudo ranjena. Mene so kot vojno siroto premeščali po vsej Srbiji, dokler nas niso uspešno skrili v Manastiru sv. Petke pri Zaječarju. Pravoslavne nune so nas, vojne sirote, branile in rešile naša življenja pred Nemci in četniki. V Dachauu je umrl moj dedek po mamini strani, tudi predvojni komunist. Komaj devetnajstletno mamino sestro so spomladi 1942 našli sredi prašne ceste pretepeno, oskrunjeno, mrtvo; v imenu OF se ji je domnevno maščeval zavrnjeni snubec. Ostale smo same: stara mama po mamini strani, moja mama in jaz. Po vojni sva z mamo prišli domov, v Slovenijo.«

Strupena zel, ki išče prst za rast

»Ko sem prebrala Kocbekov intervju, ki ga je dal Borisu Pahorju in Alojzu Rebuli in v katerem je obelodanil dejstvo povojnih likvidacij, sem izgubila zgodovinska tla pod nogami, kakor sem nekje zapisala. Nekaj let si nisem opomogla od razočaranja, sem pa natančno študirala Dokumente ljudske revolucije v Sloveniji in druge zgodovinske knjige o tej temi. Bolj ko sem se seznanjala z dogajanjem med vojno, bolj sem bila zaskrbljena, kaj bo, ko bo nekega dne vse to prišlo na dan – še posebno zamolčana grozovita likvidacija več tisoč po vojni vrnjenih domobrancev in civilistov. V eseju Krivda in greh sem zapisala, da je to grozovitost treba pozabiti, seveda pozabiti kot 'maščevalno misel, kot sovraštvo, kot strupeno zel, ki bi iskala vedno novo in novo prst za svojo rast'! Toda 'spominjati se je je treba prav kot narodove tragedije', sicer je 'ne bomo mogli pozabiti kot sovraštvo'.

Tako sem spontano prišla do ideje sprave: izrecno sem poudarila, da ne gre za spravo z belogardizmom, ampak za spravo med nami kot ljudmi, torej gre za drugačen, naš, človeški habitus! Preteklosti ni mogoče izbrisati, moremo in moramo pa sobivati kot enakopravni in enakovredni državljani in ljudje. Razen seveda zločincev in kriminalcev, ki spadajo pod sodstvo! Poudarila sem: 'Vsak ideološki ekskluzivizem je smrtno nevaren.' Vsako izključevanje drugega na podlagi izenačenja človeka s katerokoli ideologijo je smrtno nevarno. V tem smislu sem poudarila: 'Katoliška ideologija je pri nas končala v belogardizmu in krvavem narodnem izdajstvu.' Torej ne gre le za revolucionarno ideologijo, temveč tudi za protirevolucionarno! Ki pa se je po osamosvojitvi razrasla do neverjetnega sovraštva ne le do nekdanjih komunistov, temveč do vseh 'ki niso z Nami!' Tako smo spet ideološko in človeško razdeljeni.«

»Saj to je ta absurd: Nemcev in Italijanov, ki prihajajo k nam, ne sovražimo, gostimo jih na vse načine, nemški politiki se celo udinjamo, sami pa se sovražimo zaradi stvari, ki jih za nazaj ni mogoče spremeniti. Ne le neposredni udeleženci spopada med vojno, tudi njihovi potomci ne morejo pozabiti prestanega trpljenja in smrti svojih dragih. Iz teh zamer in čustev, ki jih ne moremo ali ne zmoremo premagati, raste tudi naša današnja razdeljenost. Levica ne more preseči sovraštva do kolaborantov, pa čeprav so svoj dolg do skupnosti že plačali s smrtjo. Desnica pa ne preseže sovraštva do komunistov, čeprav so številni komunisti padli v spopadu s sovražniki in domačimi kolaboranti. Eni in drugi spregledajo, da je vsakdo od njih, naših in njihovih, imel mater in očeta, morda brate in sestre, ženo, otroke in svoje sanje – potem pa nič več! Desnica pozablja, da se je naša nesreča začela 6. aprila 1941 z okupacijo naše domovine; če ne bi bilo vojne, tudi bratomornega spopada med vojno ne bi bilo! Ta narodova travma je tista, na katero sovražna, desna fundamentalistična politika cepi svoje hotenje po maščevanju, predvsem pa po absolutni oblasti. Državljanski spor se nadaljuje.«