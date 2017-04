Glede na to, da je bil izid v zmagah med finalistoma 2:2, je vse kazalo, da bo zadnji, peti obračun vsaj tako razburljiv kot ponedeljkov v Kamniku. A ACH Volley v domači dvorani ni dopustil presenečenja in je še 13. zapored ter šestič, odkar se je z Bleda preselil v Ljubljano, osvojil naslov prvaka.

Odločilna tekma med najboljšima slovenskima odbojkarskima kolektivoma je privabila največje število gledalcev v letošnji finalni seriji državnega prvenstva. Kar okoli 2000 se jih je zbralo na tribunah tivolske dvorane, k čemur je bržkone nekoliko pripomogel tudi kisel in dela prost dan. »Pridejo tudi Green Dragons?« je med čakanjem v dolgi vrsti za nakup vstopnice pri prijateljih poizvedoval eden od mlajših navijačev. Zloglasne navijaške skupine, ki pesti stiska le za Olimpijo, pa še to v zadnjem obdobju bolj ali manj le v nogometu, seveda ni bilo na spregled, kar pa ni skazilo razpoloženja. Prav nasprotno, saj je ob hrupu številnih navijaških trobelj in bobnov težko prišel do besede celo uradni napovedovalec.

Čeprav so bili odbojkarji iz prestolnice pod hudim pritiskom zmage, jim ta včeraj ni prišel do živega. Kako zelo odločni so bili, da naslov prvaka ostane v njihovih rokah, so tekmecu dali vedeti že v uvodu prvega niza, ko so povedli s 6:2. Kamničani so jih nato sicer ujeli (13:13) in celo prešli v vodstvo (14:15), ki pa jim ga ni uspelo zadržati. Ljubljančani so si s tremi zaporednimi točkami v končnici priigrali dovolj veliko prednost in po asu Žige Šterna povedli z 1:0.

Še prepričljivejši je bil ACH Volley v nadaljevanju, saj so gosti korak z njim držali le v začetnih minutah. Varovanci gostujočega trenerja Gašperja Ribiča so bili v napadu premalo učinkoviti, da bi lahko v katerem koli trenutku ogrozili vodstvo oranžnih, ki so drugi niz dobili s 25:19. Ob suvereni predstavi gostiteljev tudi v tretjem nizu tako ni bilo presenetljivo, da je bil ta tudi zadnji. Kljub temu da je bil najkrajši, saj se je končal po 27 minutah, je bil po svoje tudi najbolj razburljiv. Za to so poskrbeli zlasti sodniki, ki so Kamničane in njihove navijače sredi seta s svojimi odločitvami v korist domačih dvakrat močno razburili. Bloker Calcita Jan Brulec se je ob tem le cinično nasmihal in zaploskal, medtem ko so nekateri navijači pokalnih prvakov po porazu jezno pripomnili, da je ACH Volley do lovorike prišel le po zaslugi sodnikov. A ne glede na to je Gašper Ribič po izgubljenem finalu športno priznal, da je bil nasprotnik včeraj premočan.

»ACH je odigral na zares visoki ravni, sami pa nismo našli rešitve na njihovo igro. Razliko je zagotovo naredil napad. Zmanjkal nam je kakšen razpoloženi igralec več, a tako pač je. Nekdo na koncu mora zmagati in verjetno je zmagala boljša ekipa. Morda je bila kriva prevelika želja, saj nekateri igralci niso navajeni igrati tako pomembnih tekem. Vseeno verjamem, da je bila to velika lekcija za nas, iz katere se bomo morali nekaj tudi naučiti,« razočaranja ni skrival Gašper Ribič.

Osvojenemu naslovu navkljub pretirane evforije ni bilo zaznati pri izkušenem liberu ACH Volleyja Matiji Plešku. Kot je priznal, bi sam veliko raje videl, da bi vprašanje zmagovalca odločili že prej in ne na peti tekmi. »Po tako suvereni zmagi je lepo, a mi je žal, da smo se znašli v takem položaju. Krivda je predvsem na naši strani, čeprav ima Kamnik kakovostno ekipo. Kakor koli, konec dober, vse dobro, a nas gre vseeno malo pograjati,« je bil kritičen Matija Pleško.