Lega, orientacija in oblikovanje hiše ter zunanjih prostorov so zasnovani na podlagi upoštevanja številnih tehničnih zakonitosti ter v skladu s konceptom bioklimatskega načrtovanja. Bivanje v njej stanovalce povezuje z naravo, obenem pa jim omogoča subtilno doživljanje prostora.

Prijeten dom za veliko družino

Želja investitorke, ki je hkrati tudi arhitektka hiše, je bilo ustvariti prijeten dom za veliko družino z dinamičnim življenjskim slogom in omogočiti prilagajanje prostorov med odraščanjem otrok, kar bo zahtevalo spremembe načina bivanja. Na 330 kvadratnih metrih bivalnih površin v pritličju in nadstropju so oblikovane glavne komunikacijske osi, ki se odpirajo v naravo, ob teh pa so nanizani prostori za različne namene. Skupni večji prostori so neposredno navezani na zunanje terase in so namenjeni druženju ter skupnim dejavnostim, medtem ko so manjši individualni prostori nekoliko manj izpostavljeni in ponujajo več zasebnosti.