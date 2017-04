Trump je do nedavnega vztrajal, da je treba najti denar za začetek gradnje v pogajanjih o proračunu za letošnje leto oziroma o nadaljevanju financiranja dela vladnih agencij po petku, ko se izteče veljavnost zadnjega tovrstnega začasnega zakona. Demokrati so mu povedali, da denarja ne bodo potrdili in zagrozili z zaprtjem vlade. Trump je popustil in denarja za zid za zdaj ne bo. V torek je sicer zagotovil, da nihče ne dvomi v izgradnjo zidu. Ponovil je, da bo zid ustavil pretok mamil in ljudi, ki ne bi smeli priti v ZDA.

»Kanada izkorišča ZDA z nizkimi cenami mleka ter lesa« Trump je podpisal izvršni ukaz za pomoč kmetom in podeželju, ob podpisu pa bil kritičen do Kanade, češ da izkorišča ZDA z nizkimi cenami mleka ter lesa. Za uvoženi les iz Kanade že uvaja 20-odstotne carine, trgovinske vojne s severno sosedo pa ga ni strah. Ukaz ustanavlja tudi posebno delovno skupino, ki bo pregledala politike, zakonodajo in regulacije, ki škodijo kmetom in gospodarski rasti. Kanada očitke o izkoriščanju ZDA odločno zavrača, premier Justin Trudeau je zavrnil neutemeljene obtožbe in carine označil za krivične.

Sodnik blokiral Trumpov ukaz o odvzemu denarja mestom, ki ščitijo nezakonite priseljence Ameriški zvezni sodnik iz San Francisca William Orrick je na nacionalni ravni blokiral Trumpov izvršni ukaz o odvzemu zveznih proračunskih sredstev t.i. mestom zavetiščem. To so mesta, ki zveznim oblastem ne prijavljajo nezakonitih priseljencev. Sodnik je odločil, da Trump ne more postavljati novih pogojev na zvezna sredstva. Četudi bi to lahko storil, bi moral potem odvzeti le del sredstev, ki so povezana z imigracijsko dejavnostjo. Orrick meni, da Trump ne more groziti z odvzemom sredstev le zato, ker ima določeno mesto glede priseljevanje strategijo, s katero se predsednik ne strinja.

Na čelo tajne službe je postavil upokojenega generala Trump je na položaj direktorja tajne službe imenoval upokojenega generala marincev Randolpha Allesa, znanega pod vzdevkom »Tex«, ki trenutno opravlja delo vršilca dolžnosti namestnika komisarja Službe za carine in zaščito meja. Pred upokojitvijo je pri marincih služil kar 35 let.